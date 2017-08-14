Жандарбек Жанзаков: Военно-морские силы Казахстана - гарант стабильности в каспийском регионе

О становлении Военно-морских сил Казахстана рассказывает Главнокомандующий ВМС ВС РК вице-адмирал Жандарбек Жанзаков – Zakon.kz





- Жандарбек Садуевич, расскажите, пожалуйста, о Военно-морских силах Казахстана, как шло их становление, какова их перспектива, стали ли они гарантом стабильности в каспийском регионе ?





- Военно-морские силы Казахстана были созданы указом Президента 2 апреля 1993 года. Они предназначены для выполнения задач в морской экономической зоне и акваториях, прилегающих к стратегически важным объектам в казахстанском секторе Каспийского моря. По плану взаимодействия, свои задачи Военно-морские силы выполняют совместно с другими государственными органами.





7 мая 2003 года вышел Указ Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию структуры Вооруженных Сил Республики Казахстан». С этого момента Военно-морские силы окончательно сформировались как самостоятельный вид Вооруженных Сил Республики Казахстан и сегодня можно с уверенностью сказать, что они действительно стали гарантом стабильности в каспийском регионе. Как шло их становление?





Как мы знаем, в советское время на территоррии Казахстана не было ни одного подразделения Военно-морских сил СССР. Создание Военно-морских сил Казахстана происходило в тяжелое для страны время, сожно сказать, с "чистого листа", ведь в наследство от Советского Союза и его Военно-морских сил нашему новому государству не досталось ни техники, ни документации, регламентирующих боевую и повседневную деятельность военных моряков, ни кадров. По этой причине создание отечественных Военно-морских сил и разработка руководящих документов легли плечи на вновь образованных органов управления.





Развитие отечественных Военно-морских сил происходило в два этапа.





- Какой из них был наиболее трудным?





- Сложно сказать, какой из них был наиболее трудным, трудностей и проблем хватало на всех этапах. На первоначальном этапе в составе Главного штаба Вооруженных Сил Казахстана был создан Отдел военно-морских сил под руководством капитана 1 ранга Р. Исламова. Осенью 1993 года в городе Актау сформировали военно-морскую войсковую часть, командиром которой был назначен капитан первого ранга Ратмир Комратов. С этого момента началось формирование частей и подразделений Военно-морских сил Казахстана и военного присутствия на Западном стратегическом направлении. Главной задачей Военно-морских сил ВС РК явилось формирование частей и подразделения боевого и материально-технического обеспечения.





В 1994 году в городе Уральске был сформирован Учебный центр Военно-морских сил, и уже в следующем году здесь началась подготовка младших корабельных специалистов для Военно-морских сил и Морских частей погранвойск КНБ РК. Обучались пять месяцев по трем специальностям: рулевой-сигнальщик, радиотелеграфист и моторист-трюмный. Начальником Учебного центра был назначен капитан 2 ранга Сергей Нелюбов.





В целях дальнейшего совершенствования и развития Военно-морских сил 1996 году в городе Актау сформировали управление командующего Военно-морскими силами под руководством первого командующего капитана 1 ранга Р. Исламова с подчиненными частями: тремя дивизионами кораблей и катеров, базы тыла, учебным центром, узлом связи, ротой специального назначения, гидрографической службой.





В это же время была разработана и утверждена кораблестроительная программа и на база отечественных предприятий - Уральский завод «Зенит» и НИИ «Гидроприбор» в Уральске было организовано строительство кораблей и катеров для Военно-морских сил и морских частей Пограничных войск РК.





- Когда первый катер был спущен на воду?





– Первый катер проекта 100 «Сункар» (командир катера капитан-лейтенант Б. Алтынбаев) и рабочий катер проекта «Батыр» (командир катера старший лейтенант К. Ахметов) были спущены на воду и сданы заказчику в 1995 году.





В этом же году в соответствии с Планом военного сотрудничества между Казахстаном и США отечественные Военно-морские силы пополнились пятью катерами типа «Бостон» и катером типа «Си-арк».





В 1996 году в соответствии с договором из Германии были доставлены четыре малых сторожевых корабля водоизмещением 75 тонн. Тогда же с баланса Министерства морского рыбного хозяйства было передано на безвозмезной основе тюленебойное судно водоизмещением более 400 тонн, в дальнейшем переоборудованное в корабль управление Военно-морских сил РК.





17 августа 1996 года под руководством министра обороны генерал-полковника Алибека Касымова впервые был поднят военно-морской Флаг на кораблях и катерах Военно-морских сил РК. Через два года Президент страны – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев вручил военно-морской Флаг командиру корабля нового отечественного проекта 200 «Астана» капитан-лейтенанту К. Карасаеву.





В 1999 году из турецкого порта Гельджук (Мраморное море) казахстанские моряки совершили переход в порт Актау на морском охотнике водоизмещением 180 тонн. Старшим на переходе кораблей был капитан 3 ранга Ж. Жанзаков. Переход осуществлялся через Мраморное, Черное, Азовское и Каспийское моря; проливы Босфор, Керченский; реки Дон, Волга, Цимлянское водохранилище, Волго-Донской канал. На маршруте перехода были заходы в морские порты Гельчук, Пендик, Эрели, Синоп в Турции, Ростов-на-Дону, Астрахань в Российской Федерации.





В 1999 году в связи с проводимыми реформами в государственных структурах, Военно-морские силы были переформированы в морскую Пограничную дивизию, и в составе Пограничной службы выведены из состава Вооруженных сил РК и переданы Комитету национальной безопасности.





Большой вклад в создание и становление Военно-морских сил Республики Казахстан на первом этапе внесли контр-адмирал Р. Комратов, офицеры и мичманы Р.Исламов, М.Сальменов, В. Ращупкин, П. Редьков, В. Есельбаев, Ж. Жанзаков, К.Муканов, К. Абикеев, Б.Байшуканов, И. Богданов, А. Лекеров, М. Мухубиев, Р. Киргабаков. Ж. Киятов, Д. Туралиев, К. Есенеев, Н. Давлетьяров, Б. Алтынбаев, К. Ахметов, А. Нурахметов, Д. Изембаев, К. Карасаев, А. Сапаргалиев, Б. Сарсенбаев, Е. Ельгульдинов, М. Мейрамов, А. Беляев, А. Исашев, М. Базылов, К.Муканов, А. Сисенбаев, М. Орманов, А. Ашимбаев, С. Бимурзаев, В. Карин, И. Коняев, А. Сухоруков, В. Долженко М. Габдуллин и многие другие офицеры, мичманы и старшины.





- А второй этап развития и становления Военно-морских сил когда начался?





- Второй этап развития и становления Военно-морских сил начался с выходом 2003 году Указа Президента о трехвидовой структуре Вооруженных Сил Республики Казахстан. Принимая во внимание складывающуюся обстановку в Центрально-Азиатском регионе и в Каспийском бассейне в частности, по поручению главы государства Нурсултана Назарбаева, для подготовки военно-морских кадров в городе Актау был сформирован Военно-морской институт.





Для учебно-материальной базы института в 2001 году из турецкого порта Пендик (Мраморное море) казахстанские моряки совершили переход в порт Актау на морском охотнике водоизмещением 180 тонн. Старшим на переходе был капитан 3 ранга К. Есенеев. Переход осуществлялся по тому же маршруту, что и в 1999 году.





Решением Министра обороны Халык Кахарманы генерала армии Мухтара Алтынбаева, по инициативе командующего войсками Регионального командования «Запад» контр-адмирала Ратмира Комратова началось вновь формирование частей и подразделений Военно-морских сил в составе Регионального командования «Запад». Были сформированы управление ВМС в составе Управления командующего и дивизион разнородных кораблей в бригаде морской пехоты. Для координации действий в Центральном аппарате Минситерства обороны был создан отдел Военно-морских сил.





- Какие исторические события в жизнедеятельности Военно-морских сил Казахстана вам запомнились особенно?





– Одним из исторических событий является переход 2006 года. В соответствии с международными договорами Казахстану от Южной Кореи были переданы три малых сторожевых корабля. На первоначальном этапе экипажи кораблей прошли обучение в учебном центре Военно-морских сил Южной Кореи, порт Чине.





В дальнейшем была совершена транспортировка до порта Пендик (Турция). На территории Турции в кратчайшие сроки (2 недели) подготовили корабли к переходу и слаживание экипажей по совместному плаванию в открытом море.





Затем был совершен переход в порт Актау. Старшим на переходе кораблей был капитан 1 ранга Ж. Жанзаков, командирами кораблей - старшие лейтенанты К. Умаров, М. Гущин и А. Сатканов. Общая протяженность маршрута перехода кораблей из Мраморного моря в Каспийское море составила более трех тысяч миль (более 5,5 тыс. км).





В ходе всех этих переходов экипажи кораблей проявили хорошую морскую выучку, высокую дисциплину и организованность, укрепляя тем самым престиж Вооруженных сил Республики Казахстан.





В соответствии с Законом «О торговом мореплавании» в состав Военно-морских сил были переданы пять маяков, расположенных в Казахстанском секторе Каспийского моря. С этого момента Военно-морские силы начали выполнять новые специальные задачи, для выполнения которых была создана Служба гидрографического обеспечения под руководством капитана 3 ранга С. Махмутова.





В 2007 году в состав Военно-морских сил РК для выполнения специальных задач в области гидрографического обеспечения вошло гидрографическое судно «Жайык». Построено оно было на судоверфях Российской Федерации.





В соотвествии с Постановлением Правительства РК в городе Астане была сформироно УГК ВМС ВС РК (Управление главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК). Основные задачи УГК это руководство и управление силами, взаимодействие с другими видами и родами войск, организация централизованного обеспечения кораблями, военно-техническим имуществом, подготовка кадров, организация и проведение НИОКР, разработка руководящих документов, регламентирующих повседневную жизнедеятельность частей и подразделений ВМС, боевую подготовку и применение ВМС ВС РК и международного военного сотрудничества.





В феврале 2010 года Президент страны – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев вручил Боевое Знамя Военно-морским силам Вооруженных Сил Республики Казахстан. А в начале того же года для ведения боевых действий в определенных районах морских театров военных действий и удобства управления силами и средствами ВМС, в городе Актау была сформирована войсковая часть 29011.





18 октября 2012 года министр обороны А. Джаксыбеков вручил Боевое Знамя командиру войсковой части 29011 капитану 1 ранга С. Бурамбаеву.





- Жандарбек Садуевич, как вы оцениваете новую кораблестроительную программу для нужд Военно-морских сил, которая началась, если не ошибаюсь, с 2010 года.





– Все верно, эта программа началась с 2010 года и в в соответствии с ней с 2012 года ежегодно состав Военно-морских сил пополняется новыми ракетно-артиллерийскими, минно-тральными кораблями и катерами.





Хочу особо сказать, что на втором этапе большое внимание уделялось развитию береговой инфраструктуры и обеспечению вооружением и военной техникой подразделений боевого и материально-технического обеспечения Военно-морских сил.





На сегоднящий день наши Военно-морские силы имеет в своем составе развитую инфраструктуру, в том числе управление ГК ВМС с подчиненными войсковыми частями, учебный центр с необходимыми учебно-тренировочными тренажерами, базу МТО, пункт базирования кораблей, лазарет и другие объекты.





Знаковыми событиями для Военно-морских сил стало участие личного состава и кораблей в парадах, проводимых в нашей стране. Так, 7 мая 2013 года РАК «Казахстан» и гидрографическое судно "Жайык" приняли участие в боевом параде, проводимом на полигоне «Матыбулак», находясь в КСКМ в режиме онлайн продемонстрировали свои огневые возможности. За ходом боевого парада наблюдал Президент страны – Верховный Главнокомандующий Нурсултан Назарбаев.





Три года назад, в 2014-м, командованием капитана 1 ранга С. Бекжанова и в 2015 году под командованием капитана 2 ранга К. Ниязбекова, тактической группой кораблей Военно-морских сил были совершены походы по Каспийскому морю. Военные моряки прошли более 1400 морских миль вдоль государственных морских границ Российской Федерации, Азербайджана, Исламской Республики Иран и Туркменистана.





В июле 2015 года РАК «Сарыарка» и РАК «Орал» приняли участие в морском биатлоне «Кубок Каспия 2015». По итогам соревнований экипаж под командованием капитан-лейтенанта Жунусова Р. занял второе место, продемонстрировав высокую морскую выучку, профессионализм в своем деле.





РАК «Орал» под командованием капитан-лейтенанта Шаршанкулова К. находился в резерве. Российские адмиралы и зарубежные наблюдатели дали высокую оценку морской подготовке казахстанцев, практике управления кораблем в различных условиях плавания, по достоинству отметили умение казахстанских моряков грамотно вести учебно-боевые действия как одиночно, так и в составе группы кораблей. Военные моряки Казахстана из девяти номинаций лучшими признаны в пяти. Среди них офицеры М. Колнобрицкий, Р. Яхъяров, Р. Ергебеков, А. Кожин, А. Кадыров, А. Байджигитов, старшины Р. Бекбусинов, С. Мдуаров, А. Кожахметов, А. Абиев, А. Өмір.





В целях повышения боевой готовности войск в декабре 2015 года произошло еще одно знаменательное событие в жизни отечественных Военно-морских сил: корабли ВМС ВС РК впервые заступили на боевое дежурство в Казахстанском секторе Каспийского моря.





Также хотелось бы сказать, сто особое внимание уделяем мы военно-морскому сотрудничеству с другими государствами мира. Например, в 2015 году с официальным визитом Военно-морские силы Казахстана посетили главнокомандующие ВМС Южной Кореи адмирал Джон Хо Соб и Исламской Республики Иран адмирал Хабибулла Саяри.





За последние годы на ежегодной основе в соответствии с планами международного военного сотрудничества между Казахстаном и Российской Федерации проводится различные учения. Казахстанский сектор акватории Каспийского моря стал местом розыгрыша боевых действий на море, в ходе которого состоялись морской бой, высадка тактического морского десанта и другие элементы боя. На учении принимало участие более 43 кораблей Военно-морских сил Казахстана и Каспийской флотилии российских Вооруженных сил.





- Как завершились для Военно-морских сил Казахстана международные армейские игры-2017?





- В этом году в рамках АрМИ-2017 экипажи ракетно-артиллерийских кораблей «Сарыарка» и «Казахстан» защищали честь Военно-морских сил Вооруженных Сил Республики Казахстан на конкурсе «Кубок моря-2017», который прошел в Азербайджанской акватории Каспийского моря с 1 по 11 августа. Конкурс состоял из трех этапов. Первый - применение вооружения корабля по предназначению, второй - соревнование по борьбе за живучесть корабля, третий - соревнование по морской выучке и спасательной подготовке.





Думаю, наши военнослужащие достойно представили свою страну. Так, по итогам конкурса «Ракетно-артиллерийские корабли» «Сарыарка» и «Казахстан» заняли третье общекомандное место.





- И последний вопрос: какова у вас кадровая политика, где вы берете специалистов, ощущается ли их нехватка?





-Подготовка кадров у нас организована на высшем уровне. Благодаря плановой работе в соотвествии с международными договорами, наши Военно-морские силы ежегодно пополняются выпускниками зарубежных и отечественных морских учебных заведений. Военные моряки обучаются в России, Германии, США, КНР, Турции, Корее, Азербайджане, Пакистане, Индии и на сегодняшний день наши Военно-морские силы полностью укомплектованы подготовленными специалистами, сформированы экипажи для строящихся кораблей.





Большой вклад в развитие молодого вида Вооруженных Сил Казахстана – Военно-морские силы – вносят офицеры Есенеев К., Бурамбаев С., Бекжанов С., Байгабулов Е., Лекеров А.К., Бимурзаев С.К., Жанаев М.И., Ниязбекова К.С., Ахетов А.А., Сыдыков Б.С., Умаров К.А., Сатканов А.А., Рамазанов Н.К., Толек Е.М., Шаршанкулов К.М., Бушанов Р.А., Аманов Т., Пархаев А., Жумагулов К.С. и многие другие, всех невозможно перечислить.







