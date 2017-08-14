Назарбаев пообещал оказывать помощь и содействие для успешного будущего Кыргызстана

В Кыргызстане грядут президентские выборы, и мы будем работать с тем Президентом, кого выберет кыргызский народ.

Нурсултан Назарбаев встретился с Премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. В ходе встречи Премьер Кыргызстана поблагодарил главу государства за предоставленную возможность встречи и поздравил с успешным проведением масштабной международной выставки «ЭКСПО-2017» , передает пресс-служба , передает пресс-служба Акорды





- Я хочу поблагодарить Вас лично за оказываемую поддержку Кыргызской Республике. Мы всегда чувствуем поддержку братского Казахстана как на Вашем уровне, так и на уровне Правительства страны, - сказал С.Жээнбеков





Президент Казахстана в своей речи отметил, что основу сотрудничества между двумя странами составляет не взаимоотношения между главами государств, а историческая общность двух народов и существующее между ними доверие.





- Мы являемся соседями, братскими народами. Я всегда буду, по мере возможности, оказывать необходимую помощь и содействие для успешного будущего Кыргызстана. Для экономического развития немаловажным является политическая стабильность. Мы всегда будем вместе с кыргызским народом. В Кыргызстане грядут президентские выборы, и мы будем работать с тем Президентом, кого выберет кыргызский народ, - сказал Нурсултан Назарбаев





Фото: пресс-службы Елбасы



