ХК "Барыс" и "Торпедо" обменяются форвардами

"Талгат Жайлауов расторг контракт с "Торпедо" и продолжит карьеру в столичном "Барысе". На основе договора о спортивном сотрудничестве состав "Торпедо" пополнит центрфорвард Дмитрий Гренц, являющийся воспитанником усть-каменогорского хоккея", — говорится в сообщении на сайте "Торпедо".

Пока неясно, когда произойдет обмен: Жайлауов проходил предсезонную подготовку с "Торпедо", выступающим в Высшей хоккейной лиге, Гренц – с "Барысом", являющимся участником Континентальной хоккейной лиги. При этом в заявке "Барыса" на последний предсезонный турнир – омский мемориал памяти Виктора Блинова – среди форвардов по-прежнему фигурирует Гренц.





Жайлауов, являющийся так же, как и Гренц, воспитанником усть-каменогорской хоккейной школы, выступал в "Барысе" с 2011 года и сыграл за него в КХЛ 232 игры, забив в них 45 голов и отдав 62 результативные передачи. В сезоне 2016-17 годов у игрока, сыгравшего всего три игры, возникли разногласия с клубом, и он перебрался в усть-каменогорское "Торпедо". Свое нынешнее возвращение в "Барыс" крайний нападающий объяснил желанием продолжить карьеру в КХЛ.



