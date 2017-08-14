ХК "Барыс" и "Торпедо" обменяются форвардами
14 августа 2017, 21:02
Нападающий усть-каменогорского "Торпедо" Талгат Жайлауов возвращается в "Барыс".
Нападающий хоккейного клуба "Торпедо" (Усть-Каменогорск) Талгат Жайлауов возвращается в астанинский "Барыс", его место в составе усть-каменогорской команды займет форвард Дмитрий Гренц, сообщает Sputnik Казахстана.
"Талгат Жайлауов расторг контракт с "Торпедо" и продолжит карьеру в столичном "Барысе". На основе договора о спортивном сотрудничестве состав "Торпедо" пополнит центрфорвард Дмитрий Гренц, являющийся воспитанником усть-каменогорского хоккея", — говорится в сообщении на сайте "Торпедо".
Пока неясно, когда произойдет обмен: Жайлауов проходил предсезонную подготовку с "Торпедо", выступающим в Высшей хоккейной лиге, Гренц – с "Барысом", являющимся участником Континентальной хоккейной лиги. При этом в заявке "Барыса" на последний предсезонный турнир – омский мемориал памяти Виктора Блинова – среди форвардов по-прежнему фигурирует Гренц.
Жайлауов, являющийся так же, как и Гренц, воспитанником усть-каменогорской хоккейной школы, выступал в "Барысе" с 2011 года и сыграл за него в КХЛ 232 игры, забив в них 45 голов и отдав 62 результативные передачи. В сезоне 2016-17 годов у игрока, сыгравшего всего три игры, возникли разногласия с клубом, и он перебрался в усть-каменогорское "Торпедо". Свое нынешнее возвращение в "Барыс" крайний нападающий объяснил желанием продолжить карьеру в КХЛ.
"Было желание вернуться и воспользоваться еще одним шансом поиграть в КХЛ, хочу сказать болельщикам "Торпедо": болейте за команду так же, как и в прошлом сезоне. Думаю, что "Торпедо" ждет хороший сезон. Я провел с командой предсезонную подготовку и чувствуется, что ребята могут превзойти успех. Благодарю родной город. Теперь всё зависит от меня. Я не прощаюсь", — цитирует официальный сайт усть-каменогорского клуба слова Жайлауова.
В прошлом сезоне усть-каменогорское "Торпедо" впервые в своей истории выиграло регулярный сезон Высшей хоккейной лиги, а в плэй-офф ВХЛ, где разыгрывается главный приз этой лиги – Кубок Братина – дошло до финала. В решающей серии усть-каменогорцы уступили балашихинскому "Динамо" в четырех матчах. Жайлауов в минувшем сезоне сыграл в 29 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, забросив 14 шайб и 9 раз выступив в качестве ассистента. В 21 игре плей-офф возвращающийся в "Барыс" форвард набрал 8 очков (4 шайбы и 4 голевые передачи).
Фото: sport.mail.ru
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