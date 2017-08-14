10 сериальных парочек, чья любовь на экране стала реальной

Порой актеры так вживаются в роли влюбленных, что их чувствам становится тесно в рамках сценария и они врываются в реальную жизнь звезд.

AdMe.ru собрал 10 сериальных парочек, которым не нужно было играть любовь на экране, ведь они и так питали друг к другу самые нежные чувства.





Кит Харингтон и Роуз Лесли — «Игра престолов»













Во втором сезоне «Игры престолов» закрутился роман между одичалой Игритт и бастардом Джоном Сноу. Сами актеры тоже времени даром не теряли и начали встречаться. По словам Кита Харингтона, ему было очень просто влюбиться в Роуз Лесли: девушка уже нравилась Киту, а теперь ему еще и нужно было сыграть любовь с нею. И все это на фоне магически прекрасной Исландии, где проходили съемки.



Джошуа Даллас и Джиннифер Гудвин — «Однажды в сказке»







Между актрисой, сыгравшей Белоснежку (Джиннифер Гудвин), и ее экранным принцем (Джошуа Даллас) пробежала искра во время съемок сериала «Однажды в сказке». Несколько лет они встречались, затем поженились, и у них родился сын. И кто теперь скажет, что в жизни сказок не бывает?



Мила Кунис и Эштон Кутчер — «Шоу 70-х»







В 1998 году начинающие актеры сыграли влюбленных в сериале. Эштон оказался первым, с кем поцеловалась Мила (на момент выхода первого эпизода ей было всего 14 лет). Звездам потребовалась много времени, чтобы понять — это судьба. В 2014-м пара сочеталась узами брака, сейчас супруги вместе воспитывают дочку.

Катрина Балф и Сэм Хьюэн — «Чужестранка»





Слухи об отношениях этих актеров постоянно сотрясают интернет: то парочку видят вместе держащимися за руки, то в обнимку на каком-нибудь мероприятии. Поклонники сериала твердо уверены в романе между Катриной и Сэмом, ведь химия между их героями — Клэр, военной медсестрой, и Джейми, шотландским воином, — видна невооруженным взглядом.

Элисон Ханниган и Алексис Денисоф — «Баффи — истребительница вампиров»









Элисон и Алексис познакомились во время съемок культового сериала 90-х «Баффи — истребительница вампиров». Год их свадьбы совпал с годом окончания сериала: в 2003-м актеры поженились. Сейчас счастливые супруги воспитывают двоих детей.

Иэн Сомерхолдер и Нина Добрев — «Дневники вампира»





По сюжету сериала красавица Елена (Нина Добрев) долго не могла выбрать между двумя братьями-вампирами: Стефаном (Пол Уэсли) и Дэймоном (Иэн Сомерхолдер). Однако в жизни выбор оказался более очевидным: на протяжении двух лет Нина встречалась с Иэном. Пара рассталась по обоюдному согласию в 2013 году. Актеры остались добрыми друзьями, не таящими обид друг на друга.

Кейли Куоко и Джонни Галэки — «Теория Большого взрыва»







