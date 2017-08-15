В Казахстане упростили процедуру получения гражданства для оралманов
15 августа 2017, 08:21
В прошлом году на историческую родину вернулись больше 33 тысяч этнических казахов.
Уже через год проживания в стране они могут получить документы. Раньше на это уходили годы. Репатрианты рассказали и о других проблемах - в основном это незнание языка, отсутствие работы и сложности с жильем, сообщает ТК "Алматы".
Какую помощь они могут получить в таких случаях им разъяснили сотрудники миграционных служб. Добавим, в прошлом году на историческую родину вернулись больше 33 тысяч этнических казахов.
«Мы проводим информационно-разъяснительную работу. Помимо того, что как им можно получить гражданство Республики Казахстан по «упрощенке», где в каких программах они могут участвовать, какие социальные поддержки могут со стороны государства оказываться. Единственное, конечно, мы объясняем, что если они желают получить какую-то материальную поддержку со стороны государства, то они должны быть участниками квоты иммиграции», - сообщила руководитель отдела миграции Управления госинспекции труда и миграции Кульсун Искакова.
Фото: Хабар 24
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873058-b7d54b2d92ab80a2187c35618621bc69
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...