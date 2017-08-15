ЭКСПО-2017 предложили продлить еще на два месяца

Бизнесс-сообщество Казахстана просит продлить международную выставку «ЭКПО-2017» до 1 ноября,

Бизнесмены Казахстана, в лице туроператоров, рестораторов, гостиниц, хостелов, транспортных компаний, обратились с письмом к председателю правления АО НК «Астана ЭКСПО 2017» Ахметжану Есимову с просьбой продлить выставку на два месяца.





«Впервые туроператорам и туробществу была дана реальная возможность заработать на развитии въездного и внутреннего туризма. Отечественные турпоператоры на практике смогли протестировать все свои маршруты, получили отклики реальных туристов и уже совершенствуют свой продукт. Рестораторы и их поставщики увеличили обороты в несколько раз, а наполняемость отелей сопоставима с наполняемостью курортных отелей дальнего зарубежья»,― говорится в письме.





Предприниматели отмечают, что за короткое время они сумели создать большое количество рабочих мест и получили высокую прибыль.





«За все время проведения выставки официальными туроператорами сформировано порядка 30 различных турпакетов с посещением выставки, включая концерты, спортивные мероприятия, деловые конгрессы и другое. Ежедневного гостям и участникам выставки предлагается более 50 различных маршрутов вне ЭКСПО, охватывающих все туркластеры Казахстана. И сегодня стоит лишь вопрос о том, что такая возможность как ЭКСПО -2017, предоставлена лишь на короткий срок, 3 месяца»,― заметили они, предложив продлить выставку до 1 ноября.





«От лица турсообщества просим вас обратится к президенту РК и руководству МБВ с просьбой возможности продления сроков выставки до 1 ноября 2017 года. Данная мера позволит компаниям в сфере обслуживания и туризма более уверенно встать на ноги. Кроме того, в осенний период в Астане пройдет ряд выставок и конференций, в особенности ежегодная международная выставка по туризму, которая совпадает с международным днем туризма и посещают ее большое количество зарубежных и отечественных представителей туриндустрии. Таким образом, благодаря выставке ЭКСПО мы сможем продлить развитие внутреннего потенциала игороков рынка, а также продвижения национального турпродукта как в Казахстане, так и а мировой арене»,― подписались бизнесмены.