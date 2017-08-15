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Мужчина украл из аптеки 340 000 тенге в Талдыкоргане

15 августа 2017, 12:30

Его задержали по «горячим следам».

Вчера в Талдыкоргане по «горячим следам» задержали мужчину, обворовавшего городскую аптеку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД области.

Сообщение о краже 340 000 тенге из аптеки, расположенной в микрорайоне «Жастар», поступило в городскую полицию по каналу «102». Внешность подозреваемого, описанная работниками аптеки, была направлена в Центр оперативного управления.

«Инспекторам Центра (ЦОУ) удалось зафиксировать подозреваемого недалеко от места происшествия. Выехавшие по ориентировке патрульные полицейские вскоре задержали 28-летнего мужчину, у которого была обнаружена похищенная наличность. Сейчас по факту кражи начато уголовное расследование» - рассказали в пресс-службе.

С начала года в Талдыкоргане при помощи установленных на городских улицах камер видеонаблюдения, раскрыто 86 преступлений, из которых 40 краж и мелких хищений.

«При содействии сотрудников ЦОУ, ориентировавшие и руководившие действиями полицейских оперативных групп, в текущем году задержаны 33 хулигана, 4 автоугонщика, 2 насильника, 2 грабителя и другие лица, подозреваемые в совершении различных преступлений» - отметили в полиции.

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