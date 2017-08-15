Сведения о расследовании поножовщины полицейских в Таразе не будут разглашаться
15 августа 2017, 15:11
Умбеталиева до сих пор разыскивает полиция.
После совершения преступления Умбеталиев М.И. скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Об этом сообщил Zakon.kz Алмас Садубаев директор департамента государственного языка и информации МВД РК.
"В настоящее время органами уголовного преследования проводятся оперативно-разыскные мероприятия направленные на установление его местонахождения. Умбеталиев официально не был допрошен и не давал никаких показаний", - сообщил он.
Уголовное дело находится в производстве специального прокурора прокуратуры Жамбылской области.
Законодательством установлен порядок сохранения конфиденциальности сведений досудебного расследования, согласно которому данные о ходе следствия не подлежат разглашению.
Напомним, инцидент произошел 10 августа ночью около ресторана «Арай-Плаза». В ходе ссоры после совместного распития спиртного Умбеталиев ранил ножом коллегу и бывшего полицейского. По данному факту сейчас ведется досудебное расследование по ст. 24 ч.3-99 ч.2 УК РК (покушение на убийство).
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