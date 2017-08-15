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Курю, когда выпью: Доказана смертельная опасность периодического курения

15 августа 2017, 15:27

Периодическое употребление сигарет в перспективе приводит к таким же рискам возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, как и постоянное курение.

Американские ученые доказали, что социальное курение наносит такой же вред здоровью, как и непосредственное использование сигарет. Соответствующее исследование опубликовано в American Journal of Health Promotion.

Периодическое употребление сигарет, как показали ученые, в перспективе приводит к таким же рискам возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, как и постоянное курение (от пачки в сутки).

К подобным выводам авторы пришли, сравнив (в рамках скрининга Million Hearts) показатели артериального давления и уровня холестерина у около 40 тысяч активных и социальных курильщиков из штата Огайо (США). Эксперты отметили, что среди вторых преобладали молодые латиноамериканские мужчины.

В исследовании социальный курильщик определялся как «человек, который не использует сигареты на ежедневной основе, но курит в определенных социальных ситуациях на регулярной основе», например, в баре при употреблении алкоголя.

В США примерно каждый десятый гражданин (население страны составляет около 330 миллионов человек) считает себя социальным курильщиком, тогда как полноценными курильщиками являются 17 процентов американцев. Эксперты приходят к выводу, что избежать негативного влияния табакокурения можно, никогда не начиная курить, а также избегая вдыхания дыма.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости.

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