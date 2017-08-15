Курю, когда выпью: Доказана смертельная опасность периодического курения
15 августа 2017, 15:27
Периодическое употребление сигарет в перспективе приводит к таким же рискам возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, как и постоянное курение.
Американские ученые доказали, что социальное курение наносит такой же вред здоровью, как и непосредственное использование сигарет. Соответствующее исследование опубликовано в American Journal of Health Promotion.
Периодическое употребление сигарет, как показали ученые, в перспективе приводит к таким же рискам возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, как и постоянное курение (от пачки в сутки).
К подобным выводам авторы пришли, сравнив (в рамках скрининга Million Hearts) показатели артериального давления и уровня холестерина у около 40 тысяч активных и социальных курильщиков из штата Огайо (США). Эксперты отметили, что среди вторых преобладали молодые латиноамериканские мужчины.
В исследовании социальный курильщик определялся как «человек, который не использует сигареты на ежедневной основе, но курит в определенных социальных ситуациях на регулярной основе», например, в баре при употреблении алкоголя.
В США примерно каждый десятый гражданин (население страны составляет около 330 миллионов человек) считает себя социальным курильщиком, тогда как полноценными курильщиками являются 17 процентов американцев. Эксперты приходят к выводу, что избежать негативного влияния табакокурения можно, никогда не начиная курить, а также избегая вдыхания дыма.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873165-5fbb0baa5139dbdc150322444fb51567
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...