Спортсмены РК на Универсиаде-2017 могут заработать больше, чем на Чемпионате мира

Казахстанские спортсмены на летней Универсиаде-2017 могут заработать больше, чем на Чемпионате мира 2015 года. Об этом на прошедшей пресс-конференции в Алматы сообщил заместитель директора Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва Алексей Крючков, передает корреспондент МИА « передает корреспондент МИА « Казинформ ».





«Казахстан будут представлять наши олимпийские чемпионы и призеры Дмитрий Баландин, Отгонцэцэг Галбадрах, Денис Уланов, Фархад Харки. Мы возлагаем на них большие надежды, и перед ними ставятся высокие задачи. Ведь казахстанская команда всегда отличалась дружеским и сплоченным коллективом», - отметил заместитель директора ДШНК.





При этом Крючков подчеркнул, что на Универсиаде можно заработать в разы больше, чем, к примеру, на прошедшем Чемпионате мира, где за первое место давали 5 тысяч долларов. Обладателю первого места Всемирной летней Универсиады достанется 15 тысяч долларов.





Как известно, 19-30 августа в тайваньском городе Тайбэй пройдет 21-ая Всемирная летняя Универсиада. В программу Универсиады включены соревнования по 21 виду спорта. Казахстанская делегация на этих играх будет состоять из 121-го спортсмена. Также факелоносцем 21-ых летних студенческих соревнований стал обладатель серебряной медали по таэквондо Смайыл Дуйсебай.





Напомним, летняя Универсиада - 2015 проходила в южнокорейском Кванджу с 3 по 14 июля. Тогда наша сборная завоевала 10 медалей (6 золотых и 4 бронзовых), в общекомандном зачете Казахстан закрепился на 11 месте. В этом году Организационный комитет включил в программу Универсиады тяжелую атлетику, роллер-спорт и ушу. Ирина Ковальчук







