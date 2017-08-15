Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

YouTube запустил новую полезную возможность

15 августа 2017, 21:43

Новую функцию пока тестируют.

Администрация YouTube тестирует новую функцию, которая позволяет узнавать, какое количество пользователей смотрят видео в настоящий момент. Возможность доступна в приложении YouTube для Android.

Как пишет РГ со ссылкой на Android Police, в настоящее время "живой" счетчик просмотров может увидеть ограниченное число пользователей, выбранных для участия в тестировании.

Информация о количестве пользователей, которые одновременно смотрят ролик, выводится рядом с кнопками "Нравится" и "Не нравится", под названием видео.

Напомним, что ранее в этом месяце на YouTube появились личные сообщения и групповые чаты.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...