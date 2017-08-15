YouTube запустил новую полезную возможность

Администрация YouTube тестирует новую функцию, которая позволяет узнавать, какое количество пользователей смотрят видео в настоящий момент. Возможность доступна в приложении YouTube для Android.

Как пишет РГ со ссылкой на Android Police, в настоящее время "живой" счетчик просмотров может увидеть ограниченное число пользователей, выбранных для участия в тестировании.

Информация о количестве пользователей, которые одновременно смотрят ролик, выводится рядом с кнопками "Нравится" и "Не нравится", под названием видео.

Напомним, что ранее в этом месяце на YouTube появились личные сообщения и групповые чаты.