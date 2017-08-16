В Талдыкоргане 168 семьей получили новые квартиры

В 2017 году по программе «Нұрлы жол» запланировано строительство 6 домов, из них 4 в г.Талдыкорган.

В городе Талдыкорган 168 семьей – очередники и вкладчики «Жилстройсбербанка» получили новые квартиры. Эти многоквартирные дома были построены по программе «Нұрлы жол». Ключи от новых квартир вручили аким области А. Баталов и Председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова.





- Одним из основных направлений политики Главы государства является обеспечение каждой семьи собственным жильем. В этом направлении в области, в том числе в г. Талдыкорган ведется целенаправленная работа - активно строятся жилые дома, новые социальные и другие не менее важные объекты. Свидетельством тому - сегодняшнее вручение ключей. Искренне поздравляю всех вас с новосельем! Пусть в вашем новом доме всегда царит мир и благополучие, - отметил Амандык Баталов поздравляя новоселов.









Также поздравляя талдыкорганцев, Председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова заверила, что и в дальнейшем стороны намерены развивать сотрудничество по развитию строительства жилых домов.





В свою очередь от имени новосёлов выступили Бакыт Ахметова и Саида Саманова и выразили благодарность Президенту страны за радость, подаренную их семьям.





В этот же день до начало церемония вручения ключей аким области А. Баталов и Председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова подписали меморандум о сотрудничестве.





По словам Л. Ибрагимовой, в рамках меморандума планируется до конца текущего года построить 48 жилых коттеджей по программе «Нұрлы жер». В ближайшие два года будет построено 600 коттеджей.









«В рамках государственной программы мы полностью обеспечиваем площадь будущего жилого массива всей необходимой инженерной инфраструктурой. Для нас очень важно обеспечение жильем каждого жителя области. И в дальнейшем будем увеличивать объемы строительства, для этого у нас есть все возможности», - подчеркнул глава региона А. Баталов.





Необходимо отметить, что на сегодняшний день вкладчиками «Жилстройсбербанка в Алматинской области являются 43 тысяч человека. Это один из хороших показателей по республике.









Акционерным обществом «Жилстройсбербанк Казахстана» по программе «Развития регионов до 2020 года» в области построено 74,1 тыс. квадратных метров жилья. В том числе, по направлению «Жилье для всех категорий населения» построено 12 домов на 41,1тыс. квадратных метров или 609 квартир. А по направлению «Жилье для молодой семей» построено 7 домов на 33 тыс. квадратных метров или 593 квартиры.





В 2017 году по программе «Нұрлы жол» запланировано строительство 6 домов, из них 4 в г.Талдыкорган.



