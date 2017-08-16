Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

За незаконные начисления «ҚазТрансГаз Аймақ» возвратит потребителям 268 млн тенге

16 августа 2017, 11:24

Практический возврат денежных средств должен быть осуществлен «ҚазТрансГаз Аймақ» до 18 декабря 2017 г.

Антимонопольным органом проведено расследование нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции в отношении АО «ҚазТрансГаз Аймақ», по итогам которого установлен факт нарушения –злоупотребление своим доминирующим положением, сообщила пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК, передает Zakon.kz.

Как поясняется, «ҚазТрансГаз Аймақ» необоснованно начисляла поправочные коэффициенты потребителям товарного газа.

Кроме того, компания применяла разные условия к равнозначным соглашениям с потребителями, не имея на то оснований и объективных причин.

В связи с чем Антимонопольным органом было возбуждено административное производство и вынесено предписание в отношении газовой компании о прекращении нарушений норм Предпринимательского кодекса РК (ПК) и устранении их последствий.

«По итогам 5-ти месячных судебных разбирательств постановлениями судов г. Астаны по данным фактам Общество привлечено к административной ответственности, а также оставлено в силе предписание. Обществу, в частности, было предписано прекратить незаконную практику начисления поправочных коэффициентов бытовым и коммунально-бытовым потребителям газа, а также осуществить возврат денежных средств, полученных от такого начисления, – начиная с июля 2012 года», - говорится в сообщении.

Сумма наложенного на Общество штрафа составила порядка 13,4 млн тенге, который к сегодняшнему дню оплачен в бюджет в полном объеме.

По данным Общества, 2 млн потребителям будет возвращено примерно 268 млн тенге.

Согласно предписания, практический возврат денежных средств должен быть осуществлен «ҚазТрансГаз Аймақ» до 18 декабря 2017 г.

Кроме того, отмечается, что в ближайшее время во всех регионах будут проведены пресс-конференции с целью разъяснения порядка возврата денежных средств за незаконные начисления к оплате за газ.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...