Минфин РК переезжает на левый берег
16 августа 2017, 11:43
Об этом сообщил руководитель управления модернизации Комитета госдоходов Жамбыл Сураганов.
Министерство финансов РК переезжает в район левобережья столицы. Об этом сообщил руководитель управления модернизации Комитета госдоходов Жамбыл Сураганов, передает МИА «Казинформ».
Как отметил Сураганов в кулуарах форума на тему «Партнерство государства и бизнеса», приуроченного к трехлетию образования органов государственных доходов, теперь все гражданские служащие Комитета госдоходов будут размещены в здании теперь уже бывшего Министерства финансов на правом берегу.
«Раньше мы дислоцировались в разных зданиях. По протоколу положено, чтобы служба экономических расследований сидела отдельно, это же правоохранительный блок. Сейчас все гражданские служащие Комитета государственных доходов дислоцированы в здании Министерства финансов, поскольку площади высвободились в связи с предстоящим переездом Министерства финансов в здание Дома министерств на левом берегу», - сообщил Жамбыл Сураганов.
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