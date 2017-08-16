Секреты успеха Адель Смит: Ешь, молись, люби

О том, как попала на телевидение, куда пропали принцы на белых конях, и кто из писателей любовь всей ее жизни.

Известная телеведущая, продюсер, волонтер, мама двоих дочек - Адель Оразалинова (Адель Смит) в интервью Zakon.kz рассказывает о том, как попала на телевидение, куда пропали принцы на белых конях, и кто из писателей любовь всей ее жизни.





- Адель, расскажите, как вы попали на телевидение?





- В журналистику меня привело желание работать на телевидении. Работать я начала рано, мы снимали всевозможные ролики, рекламу, клипы, подражания. Меня не тошнило от себя в кадре, при этом я не считала себя какой-то уникальной или красавицей. Я не отличалась, каким либо талантом, но мне было хорошо, когда я работала на аудиторию.

Можно сказать, что на телевидение меня привел конкурс Бахыта Килибаева «ПРОСТО Личное народное кино». На тот момент я еще была школьницей, не до конца понимала, на что иду. Пришла на телевидение, подала заявку, сняла ролик и меня пригласили. С тех пор я работаю в эфире.









- Вы активны в facebook под именем Адель Смит, почему вы назвались именно так?





- Так как мое имя красивое и уникальное, менять его никогда не хотела. Фамилия была изменена только ради шутки. Потому что facebook для меня некая сцена, на которую люди выходят под псевдонимами. Скрывать свою личность я не хотела, но я четко разделяла эти вещи. Адель Оразалинова я для телевидения, это моя профессия, я журналист, магистр журналистики. Адель Смит – это некий фан, развлечение на facebook. Фамилию Смит я выбрала, потому что еще в школе очень любила Уилла Смита. Любила как девочка, а не как почитательница его творчества и таланта. Я мечтала стать его женой, потом взяла его фамилию и «присобачила» к себе и стала Адель Смит. В восьмом классе завела первую почту Adelsmith@mail.ru , а уже в девятом классе подписывала тетрадки новым именем.













- Как, на ваш взгляд, в Казахстане реализуется гендерная политика, сохраняется ли равенство полов?





- Никогда не задавалась этим вопросом. Если бы я жила в тех странах, где была бы лишена права носить брюки, голосовать, работать в госучреждении, получать образование, просто зарабатывать деньги, выходить на работу, при этом получать от мужа палкой и слышать «сиди дома» то, наверное, задумалась об этом. Возможно, даже вышла бы на демонстрацию, написала книгу, облила себя бензином и. д. Мне кажется, что в Казахстане такое активное обсуждение вопроса гендерной политики стал новомодным течением. Советская власть в 1917 году дала право женщине голосовать. А уж трудится ни в СССР, ни в современном Казахстане женщина никогда ни была лишена права. Она пахала как на фронте, так и на поле и в аулах и по сей день женщина пашет. Если мы не говорим о семьях со строгими традициями, религиозные, может быть, с сектантскими направлениями, то в целом женщина не была лишена права получать образование. Сегодня в Казахстан пришли новотрактованные религиозные течения, из-за которых женщины не выходят на работу и не получают образования, рано выходят замуж и рожают детей. Но если это внутри семьи и женщина на это согласна, если это по доброй воле женщины, если для нее религия и любовь к мужу важнее, то, может быть, это не ущемление прав.





Я в Казахстане не ущемлена в равенстве. Если мне говорят «Ой, женщины такие дуры», я смеюсь, потому что «мужики козлы». Если мне говорят «Ну вы же женщины», я совершенно на это не реагирую. Потому что мне комфортно быть женщиной. Я конечно, не буду кичиться ни своими менструальными болями, ни возможностью кормить голой грудью на всю страну. но я принимаю то, что я женщина и может где-то глупее, слабее, нелогичнее мужчины. Но, только женщина может быть матерью, давать жизнь, быть музой.





В этом вопросе есть много параллельных подводных камней, и возможно здесь женщина хорошо устроилась. Типо «мы не хотим работать, а хотим иметь богатых папиков», но при этом мы боремся за свои права, за равноправие. мы рвемся в парламент, хотим править страной. Да пожалуйста, работай, дорогая. У нас часть содержанок, часть токалок, а часть лесбиянок, но все почему то борются за права свои, а обязанности - мужчин. если бороться за равноправие, то девчата, бежим ка в армию. Ау, чего вас так мало то? Мне это совершенно непонятно.





Я абсолютно себя комфортно чувствую, что я женщина. Что я должна стирать носки, варить бешпармак, рожать детей и при этом работать. Мы не должны отходить от истоков. Если убивать животное мог мужчина, то печь хлеб могла женщина. Если защищать дом должен был мужчина, то хранить теплоту очага должна была женщина. В этом, наверное, есть некая гармония мира.





Я ущемлённой себя не чувствую. Я тащусь от того, что я женщина. Тащусь от того, что иногда мужчины идут впереди меня, а не пропускают меня вперед, мне приятнее быть за мужчиной. Я тащусь от того, что есть некоторые традиции разделяющие мужчин и женщин. К примеру, мужчины не берут нас на кладбище во время похорон, не только потому, что так трактовала религия, а потому, что издревле жалели тонкую натуру женщины.





Мне нравится, что мужчина иногда говорит «сиди дома, я заработаю, сам все принесу, роди мне ребенка». Может ли быть на одной чаше весов - возможность заработать пачку денег или когда тебе дозволено богом, природой и твоим мужчиной родить вселенную, подарить жизнь новому человеку. Ну не круто ли это? Мы цепляемся за непонятно что, так нам хочется править страной, перебить всех мужиков, сесть за руль и взяться за молот. быть равными. равноправными. на равне. А потом мы говорим, что принцев нет, мужики на диване лежат. Это мы забрали у них рабочие места. Это мы с ними ч готовы в один туалет ходить, потому что хотим равенства. но назови нас "баба с яйцами" - все, трагедия! А потом говорим, ну я же женщина, я же леди. в нашей стране нет смысла пока так много об этом говорить. все на своих местах то не очень справляются с задачами. тракторист в поле, доярка в коровнике, солдат на посту, повариха в школьной столовой. вот тут бы нам все наладить хорошо на своих местах работать... Но в вопросах, когда действительно происходит ущемление прав женщины и ребенка, в вопросах, когда женщина подвергается насилию, несправедливости и жестокости я не вижу пола, я вижу человечность или бесчеловечность. Для меня это важнее.





- Вы занимаетесь различными проектами, всегда активны и инициативны. Откуда вы черпаете вдохновение и бывают ли моменты, когда оно вас покидает?





- Вдохновение меня покидает каждый день. Не скажу, что я такая вдохновленная. Да, у меня различные проекты, они активны, инициативны, всем этим руководит чувство долга. Перед партнерами, детьми, друзьями, заказчиками, огромным коллективом, который мы наняли для работы, перед родителями, на шее которых я не могу сидеть и не обеспечить их в старости. Я не вдохновлённая феечка, которая творит. Я материальный человек, который встает и пашет, не имеет на себя времени. Когда желание пропадает, я общаюсь с небом с богом, меня вдохновляют обычные люди, дети, любовь, жизнь. На самом деле все предельно просто и скучно.





- Вы создаёте впечатление очень солнечного человека, за счёт чего светит ваше внутреннее солнце?





- Мне часто говорят, что во мне есть внутренний, скрытый свет. Я могу с этим поспорить, ведь я его не вижу. Но раз вы его видите, я должна сказать за счет чего он может быть. За счет веры, любви, милосердия, которое во мне иногда бывает. Не знаю, насколько я солнечный человек, я энергичный, импульсивный, впечатлительный, обидчивый, ранимый, я учусь быть щедрым человеком. Но при этом остальной набор злой, завистливый, закомплексованный тоже можно применить ко мне. Мне по жизни повезло, вокруг меня всегда были хорошие люди.









- Вам удалось создать крепкую семью и сделать хорошую карьеру, в чем секрет вашего успеха?





- Мне не удалось создать крепкую семью, к сожалению, три года назад я развелась. При этом у меня все еще есть моя большая семья. Мне удалось сохранить и прекрасные отношения с родственниками мужа, мои дети растут в счастливой обстановке. При этом я не одинокий человек, мои родители со мной. Повлияло ли на это карьеру - вопрос сложный. И от домоседок мужья уходят, и от карьеристок, всякое бывает. Семья - это такой же естественный процесс, как и работа. Если бы я была прима балериной, моталась по гастролям, то вопрос: карьера или семья стоял бы остро. Мы, журналисты, каждый день возвращаемся домой, бывают командировки, бывает много работы, но я же не снимаюсь 24 часа в сутки в прямом эфире. Я не сделала головокружительную карьеру, тут секретов успеха нет, и все, что происходит в моей жизни, воспринимаю как должное, правильное, верно. Как я говорю своим студентам, «секрет успеха в правильном монтаже». Всему свое время. Учиться надо пока ты молодой, и тебя кормят родители, как родители тебя выпнули надо идти и работать. Как ты что-то заработал, пока есть здоровье нужно жениться, выходить замуж, рожать детей. Пока ты можешь работать, нужно зарабатывать, чтобы учить, баловать детей. Затем уже передавать свой опыт, уступать свое место. Я знаю бешеных карьеристок, у которых замечательные семьи и абсолютно ленивых бездарей с семьей и тех, у кого нет ни семьи, ни карьеры.





- Какие качества вашего характера вы могли бы отметить?





- О себе говорить сложно. Я и так себе уже столько эпитетов и комплиментов сделала. Мне хочется думать, что я справедливая. Друзья мне говорят, что я дружелюбная и хлебосольная. Я очень эмоциональная и восприимчивая, я все очень хорошо чувствую и на энергетическом уровне, и до кончиков пальца.





- Какие бы книги вы рекомендовали к обязательному прочтению?





- Все книги, которые, кто-либо когда либо рекомендует к прочтению, мне кажется, это любимые книги этого человека. Наверное, мой топ-книг может быть несправедлив и мне вообще сложно об этом говорить. Я думаю, что каждый должен прочесть книгу своей религии, будь то Тора, Библия или Коран. Для меня обязательна к прочтению наша классика. Потрясающее философское, патриотическое произведение Льва Николаевич Толстого «Война и мир». Любовь всей моей жизни это произведения Нодара Думбадзе. Как не прочесть его книги, просто потрясающий роман «Закон вечности». Кто-то говорит, нужно читать Оруэлла или Хемингуэя, да нужно, для общей образованности. По мне так обязательно нужно прочесть Булгакова и Чехова. Как бы это банально не звучало, время от времени для жизненного опыта нужно перечитывать «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. Со временем начинаешь глубже понимать, что говорил автор. Из сказки это превращается то в беллетристику, то в научную работу. При всей моей любви Мураками не могу сказать, что его обязательно нужно читать. Женщине, возможно, чтобы что-то в жизни понять, нужно прочесть стихи Ахматовой, Цветаевой. Обязательно проштудировать медицинскую энциклопедию, ведь женщины заботятся о детях, родителях, муже. Могла бы бесконечно продолжать этот список, но есть некие зерна, которые остались в тебе после прочтения и мне это кажется основным. И разумеется, неважно на каком языке и в каком возрасте все должны читать «Слова назидания» Абая, потому что Абай практически пророк. И очень редко, когда все написанные слова остаются вне времени. Все то о чем он писал, будь то политика, экономика, дипломатия, религия, воспитание, этика – все вне времени. Все как будто бы он сегодня предупреждает нас об этом.





- Какого девиза вы придерживаетесь?





- Девизы в каждый период разные. В мои 33 года, с двумя детьми, любимой работой и абсолютным счастьем мой девиз: «Ешь, молись, люби».



