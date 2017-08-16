Казахстанская "скорая помощь" будет работать по новым правилам

Предлагается дифференцированный подход к оказанию скорой и неотложной медицинской помощи населению республики.

Вступил в силу приказ министра здравоохранения об утверждении Правил оказания скорой медицинской помощи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz





Согласно приказу предлагается дифференцированный подход к оказанию скорой и неотложной медицинской помощи населению республики.





В частности, вызовы оптимизированы и сгруппированы по симптомам (синдромам):





- 1 категория: состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требующее немедленной медицинской помощи. Время прибытия бригады до 10 минут;

- 2 категория: состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу жизни без медицинской помощи. Время прибытия бригады до 15 минут;

- 3 категория: состояние пациента, представляющую потенциальную угрозу для здоровья без медицинской помощи. Время прибытия бригады до 30 минут;

- 4 категория: состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной угрозы жизни и здоровью больного. Время прибытия бригады до 60 минут.





При этом отмечается, что первые 3 категории будут обслуживаться на уровне станции скорой медицинской помощи, 4 категория на уровне отделений неотложной медицинской помощи при поликлиниках, то есть центры неотложной помощи при поликлиниках будут принимать вызовы 24 часа в сутки.





По информации Минздрава, это новшество направлено на снижение догоспитальной летальности путем оказания экстренной помощи в 3 этапа:





- оказание первой помощи пострадавшему до приезда бригады скорой медицинской помощи;

- оказание скорой медпомощи фельдшерскими/врачебными бригадами;

- оказание медицинской помощи на уровне приемных отделений стационаров.





Согласно новому приказу, первая помощь до приезда бригады скорой медицинской помощи может оказываться лицами без медицинского образования: сотрудниками полиции, патрульной службы, образования, транспорта, промышленных предприятий, социальной сферы и др.





Кроме того, предлагается новый формат деятельности приемных отделений стационаров с усилением сортировки пациентов и готовностью принятия пациентов с любой формой патологии.





В условиях приемных отделений будет введена новая врачебная специальность – врач приемного отделения («emergency doctor»), для своевременного оказания экстренной медицинской помощи и в случае необходимости, проведения начальных реанимационных и иных мероприятий до стабилизации состояния пациентов.





«Таким образом, в результате новой реформы за счет рационального распределения ресурсов пациент получит своевременную и качественную медицинскую помощь; медицинская организация – более эффективное и рациональное использование кадровых ресурсов и лечебно-диагностического оборудования, а также повышение уровня удовлетворенности своевременным и качественным оказанием медицинских услуг; государство – снижение уровня догоспитальной смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни», - считают в ведомстве.



