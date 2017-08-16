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Эксперт пояснил, как человеческая ДНК может попасть в колбасу

16 августа 2017, 16:51

Она не исключила возможности того, в колбасу могла попасть ДНК свиньи. Известно, что ДНК свиньи и человека очень схожи.

В социальных сетях распространяется фото документа из Актюбинской области, согласно которому в колбасе российской фирмы якобы были обнаружены "следовые количества ДНК человека". В связи с этим предпринимателей просили не допустить оборота мясного продукта.

Заведующая кафедрой молекулярной биологии и генетики Казахского национального университета Аль-Фараби Зауре Айташева подробно пояснила, при каких случаях человеческая ДНК может попасть в продукты питания, в том числе и в колбасу.

"Сама ДНК не может сохранится, но сохраняются фрагменты ДНК, потому что расщепление может быть неполным в зависимости от пищеварительного тракта человека. Расщепление может быть полным до нуклеотидов и в последующем до азотистых оснований, фосфата и простых сахаров. А может быть и неполным, тогда сохраняются фрагменты, которые представляют собой обрывки ДНК", — поясняет эксперт.

По словам научного работника, при прикосновении с чем-либо, человек оставляет ферменты, которые расщепляют в последующем ДНК. Эксперт не исключила возможности того, в колбасу могла попасть ДНК свиньи. Известно, что ДНК свиньи и человека очень схожи.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: sostavproduktov.ru.

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