«Астана» потерпела самое крупное поражение в Лиге Чемпионов
17 августа 2017, 02:57
Игра в Глазго завершилась убедительной победой хозяев — 5:0.
«Селтик» разгромил «Астану» в первом матче отборочного раунда плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.
Игра в Глазго завершилась убедительной победой хозяев — 5:0. Сначала на 32-й минуте Евгений Постников срезал мяч в собственные ворота, затем у шотландцев забивали Скотт Синклер (42-я и 60-я) и Джеймс Форрест (79-я), а на 88-й вновь случился «самострел» — мяч отскочил в ворота от ноги Игоря Шитова.
Это поражение стало самым крупным для «Астаны» за всю историю участия в турнире. Ранее таковым было поражение от мадридского «Атлетико» в гостях на групповом этапе сезона-2015/16 в октябре позапрошлого года — 0:4.
Фото: www.fca.kz sports.kz
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