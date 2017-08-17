Трамп направит делегацию на ЭКСПО-2017 в Астану
17 августа 2017, 13:53
Возглавит делегацию министр энергетики страны Рик Перри.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направит президентскую делегацию в Казахстан в конце августа, главной целью которой будет посещение международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, передает Казинформ.
Список членов делегации был обнародован на официальном сайте Белого дома. «Президент Дональд Трамп сегодня объявил о назначении президентской делегации в Республику Казахстан для посещения международной выставки ЭКСПО «Энергия будущего» в городе Астана 28 августа 2017 года»,- говорится в пресс-релизе Белого дома.
Согласно пресс-релизу, министр энергетики Рик Перри возглавит делегацию. В нее также войдут посол США в Казахстане Джордж Крол, конгрессмен Кевин Крамер, заместитель помощника президента США по вопросам национальной безопасности Лиза Кертис, а также представители General Electric и Overseas Private Investment Corporation.
Татьяна Кудренок.
Фото: ntv.ru.
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