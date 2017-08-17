Кандидат проекта "100 новых лиц Казахстана" Серик Смагулов: Нужно быть полезным людям!

iDoktor абсолютно бесплатен для всех жителей Казахстана. Он трансформировал и облегчил работу тысячам граждан.

Цель уникального проекта "100 новых лиц Казахстана", который сейчас активно реализуется в Казахстане - найти и показать подлинные истории людей, достигших успеха благодаря упорному труду, знаниям и таланту.





Напомним, проект создан по предложению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Глава государства первым заговорил о необходимости обратить внимание общественности на историю современников и создать новую мультимедийную площадку, где каждый сможет ознакомиться с ними.





Портал Zakon.kz продолжает знакомить читателей с кандидатами в проект "100 новых лиц Казахстана". Сегодня мы расскажем о предпринимателе, основателе компании iDoctor.kz Серике Смагулове.





Серик родился 17 мая 1987 года в городе Алматы. Мама – врач педиатр, отец инженер. В 2006 году он с отличием окончил Лингвистический лицей при КазУМОиМЯ им. Абылай Хана. В 2007 году выиграл Президентскую стипендию и грант на обучение в США в Университете Орегона по специальности "Политические науки", и там же в 2010 году окончил факультет экономики. В данное время Серик обучается в Высшей школе бизнеса в МГУ им.М.В. Ломоносова.





В 2013 году Серик был удостоин премии Клуба молодых предпринимателей «Лучший социальный предприниматель Казахстана-2013». Также он призер стартап конкурсов «Атамекен Стартап», «Инвест Байга», «Клуб Молодых Предпринимателей», также стал победителем Финского бизнес стартап тура в центральной Азии «Startup Sauna».





В начале трудовой карьеры Серик работал официантом на банкетах. Более серьезный заработок пошел после открытия своего бизнеса по продаже автомобилей и запасных частей. С 2010 года работал генеральным директором в трейдинговой компании, занимающейся продажей сахара. Компания стала второй крупнейшей сахарной компанией в Казахстане с долей рынка 20 процентов.





Серик любит читать истории выдающихся людей, бизнес литературу, журналы про новые технологии (CNET) и о последних IT-продуктах на рынке в США (TechCrunch). В свободное от работы время занимается плаванием.





Он рассказал о создании в 2013 году проекта iDoctor.kz, который на сегодняшний день является крупнейшим медицинским IT-проектом в Казахстане. Проект помог уже более 300 000 человек найти хорошего врача по приемлемой цене.





- Как вам пришла идея создать такой проект?





- Мама у меня медик. К ней очень многие знакомые и родственники обращались с просьбой найти хорошего врача. Поэтому появилась идея создать сервис, где люди могут абсолютно бесплатно почитать отзывы и найти информацию о враче, записаться на прием. Люди, которые идут на прием, зачастую и не знают, что это за врач, какой у него опыт. Не знают рейтинг доктора, не читали отзывы о нем. Поэтому пришла идея заняться социально ответственным бизнесом в Казахстане - создать сайт, а также сall-центр.





В США, к примеру, есть такой сервис, называется он zoсdoc.com, в России есть docdoc.ru. В Китае есть сервисы по поиску врачей. Нам в Казахстане тоже нужен был такой ресурс. iDoktor абсолютно бесплатен для всех жителей Казахстана. Он трансформировал и облегчил работу тысячам людей.





Серик также рассказал, что в данный момент с ними работают более 70 клиник по всему Казахстану, более 500 местных врачей и около 2000 – за рубежом.





- Сейчас мы подписали соглашение с нашими партнерами и стали официальными представителями на территории Центральной Азии клиник Германии (это 32 клиники), а также трех крупнейших клиник в Израиле, клиник в Австрии, Франции, Турции, Южной Кореи и Китае. Так мы запускаем новый сервис – лечение за рубежом.





В Казахстане на данный момент лечение за рубежом работает через туристические фирмы, как минимум, через двух посредников, с большой переплатой. А работая с нами, человек абсолютно ничего не переплачивает, так как мы являемся официальными представителями зарубежных клиник на территории Центральной Азии, и, соответственно, все цены фиксированные. К тому же мы помогаем бесплатно с визой и организовываем встречи в аэропорту в разных странах мира.





- Поделитесь своим мнением о проекте "100 новых лиц Казахстана".





- Это очень хорошая инициатива. Она показывает, какие есть в Казахстане активные люди, которые пытаются изменить страну к лучшему. Они привносят в нашу жизнь новые идеи, технологии, какие-то новые сервисы, которые нам раньше не были доступны. Они стремятся помогать согражданам в улучшении качества их жизни. Таких людей у нас много - это врачи, ученые, учителя, полицейские, люди самых разных профессий.





"Главная цель моей жизни быть человеком, который приносит пользу не только окружающим, но и всему миру в целом. В ближайшее время планирую заняться благотворительностью".





Как уже сообщалось ранее, реализация проекта "100 новых лиц Казахстана" состоит из нескольких этапов. Первый - сбор заявок. Нужно зайти на сайт 100esim.el.kz и заполнить форму заявки. На сайте проекта доступны все истории, каждый желающий сможет поделиться впечатлениями от увиденного, и рассказать об этом в социальных сетях.





Далее рабочая группа и экспертная комиссия, на основе поступивших предложений, экспертной оценки, а также с учетом общественного мнения, выберет героев, которые станут участниками проекта «100 новых лиц Казахстана».



