Сайт "Миротворец" с издевкой написал о смерти Глаголевой

В посте в Facebook представители сайта написали о том, что она поддерживала "агрессию России против Украины" и "нарушила" государственную границу, и связали с этим ее болезнь.

Скандально известный украинский сайт "Миротворец" поиздевался над смертью российской актрисы Веры Глаголевой, пишет РИА Новости.

В посте в Facebook представители сайта написали о том, что она поддерживала "агрессию России против Украины" и "нарушила" государственную границу, и связали с этим ее болезнь.

"Вы все еще не верите в то, что поддержка российской агрессии и попадание в Чистилище — это первый шаг к тяжелой и мучительной смерти? Вам мало примеров? Спросите у Задорнова и Кобзона", — говорится в сообщении.

"Миротворец" известен в первую очередь публикациями личных данных ополченцев Донбасса, журналистов, артистов и всех тех, кто якобы являются "врагами Украины". В частности, туда попадают музыканты, выступившие в Крыму, причем не только российские: в базу "Миротворца" внесены Эмир Кустурица и участники группы Scooter.

Вера Глаголева попала в список "Миротворца" после того, как в прошлом году приняла участие в крымском фестивале "Боспорские агоны".

Актриса скончалась в Германии на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с ней состоится 19 августа в Центральном доме кино.

Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова