Все предприятия РК обяжут предоставлять данные о выбросах парниковых газов

Данную информацию планируют аккумулировать в едином кадастре и реестре, которая будет доступна в онлайн-режиме.

Вице-министр энергетики Гани Садибеков на заседании межведомственной комиссии в Минюсте РК рассказал о предлагаемых поправках в некоторые законодательные акты РК по экологическим вопросам в сфере регулирования парниковых газов и озоноразрушающих веществ , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Законопроект предусматривает расширение понятийного состава Экологического кодекса и внесение изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием обязательств по Парижскому соглашению. Это, в первую очередь, по совершенствованию системы торговли квотами, внесение необходимых изменений и норм в соответствующее законодательство», - сказал он.





В то же время спикер отметил, что новизна концепции состоит в том, что данным проектом закона предусматривается внесение такого нового понятия, как адаптация к изменению климата.





«Законопроект предполагает внесение изменений и дополнений в Экологический, Земельный и Предпринимательский кодекс, а также в Кодекс об административных правонарушениях. На сегодняшний день мы имеем определенный опыт по системе торговли квотами на выбросы парниковых газов. Сегодня идет речь о совершенствовании системы кадастра предприятий, которые оказывают техногенное влияние на окружающую среду. Это, в первую очередь, выбросы парниковых газов. Мы вносим понятие о том, что все недропользователи должны будут предоставлять сведения в данный кадастр и реестр в едином формате. Он будет в онлайн-режиме», - пояснил вице-министр.





По его словам, в настоящее время в системе квотирования выбросов парниковых газов участвуют порядка 170 крупных предприятий.





Н. Садибеков напомнил, что перезапуск системы торговли квотами в Казахстане будет осуществлен с 1 января 2018 года.





«Мы предполагаем, что за 2018 год у нас определится рынок, определятся потребности, излишки квот и наши предприятия будут иметь возможность реализовывать излишки квот на внутреннем рынке, и также появится возможность их реализации на внешних рынках», - заключил спикер.





Ксения Давыдова, Астана