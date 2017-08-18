Четверых детей госпитализировали после ДТП в Алматы
18 августа 2017, 13:59
Пострадала также женщина.
В Алматы на ВОАД произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Минивэн Opel Zafira следовал по "Восточке" на север в среднем ряду. Беременная женщина за рулем Toyota Camry ехала попутно по левому ряду. Ниже ул. Толе би по неизвестной причине Toyota Camry начала перестраиваться в средний ряд. Легковушка столкнулась с минивэном, из-за чего водитель Opel потерял управление. Он вылетел с дороги, переехал арык, продолжил движение по склону горы, после чего остановился.
В минивэне ехала семья с четырьмя детьми. Медики госпитализировали мать и всех ее детей. Беременная водитель Camry отделалась испугом.
Кроме того, мимо места происшествия проезжали молодые люди. Они заметили машины скорой помощи и остановились. Выяснилось, что у одного из них плохое самочувствие, которое стало ухудшаться. На месте медики положили его под капельницу. Всего сотрудники скорой помощи госпитализировали шестерых - пятерых участников ДТП и нуждающегося в помощи молодого парня.
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