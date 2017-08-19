Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Сеть попало фото Ротару без укладки и макияжа

19 августа 2017, 08:11

Снимок опубликовала невестка 70-летней исполнительницы.

7 августа София Ротару отпраздновала юбилей — ей исполнилось 70 лет. В честь такого события певица вместе с семьей отправилась на Сардинию. На итальянском курорте София Михайловна, судя по фотографиям в соцсетях, наслаждается местными красотами, общается с родственниками и прекрасно проводит время. На отдыхе певица также предпочитает более расслабленный образ.

На странице в Instagram невестка Ротару показала, как знаменитость выглядит без макияжа и прически. Многочисленные поклонники, кстати, считают, что очень даже симпатично.

«Кстати, без косметики Соня старшая, тоже хорошо выглядит! Респект!». 70 лет говорите? Ротару, похоже, придумала способ останавливать время, которой над ней не властно, — восхищаются пользователи соцсети.

Добавим, что оставаться в прекрасной форме певице, по ее словам, помогают: спорт, здоровое питание, позитивное отношение к жизни и любовь к людям. Вероятнее всего, эстетическая медицина и пластическая хирургия также не остались в стороне, но София Михайловна предпочитает об этом не упоминать.

Источник: Телепрограмма


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...