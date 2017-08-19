Топ горных пиков Алматы

В наше время существует уйма походов и туров выходного дня, где можно вместе с опытными гидами покорять любые вершины.

О горах Алматы можно говорить долго. Ничем не описать их величественность и красоту. Но так ли много мы знаем о них, а конкретно о пиках и вершинах? Давайте ознакомимся с ними по подробнее.

Пик Абая

Трехглавый пик Абая располагается в хребте Заилийского Алатау, в западной части Малого Алматинского Отрога на высоте 4010 метров. С западной стороны протекает долина речки Малая Алматинка. Сверху находится вершина ледника Абая с северной стороны.

Г.И. Белоглазов в 1932 году вместе с группой альпинистов из Алматы совершили первое восхождение. А в 1995 году было совершено первое массовое восхождение на пик Абая в честь столетия великого казахского акына. Вместе со всеми тогда взошел на пик и сам глава государства Нурсултан Назарбаев.

Пик Героев-панфиловцев

Этот пик находится на вершинах Азутау, немного западнее пика Абая, что в Заилийском Алатау, на высоте 4120 метров. Соединен двумя вершинами - Карлытау и Учитель. В советское время на пике Героев-панфиловцев проводились альпинистские тренировки и соревнования. Восхождение было впервые проведено под руководством мс А. Малеинова. Название пик получил, конечно же, в честь бессмертного полка генерала Панфилова.

Пик Нурсултан (бывший Комсомол)

Пик расположен в северном Заилийском Алатау на высоте 4376 м. От пика Карлытау делится Комсомольским перевалом и отлично виден из города. Изначально пик звался Малоалматинским, венчал Малое Алматинское ущелье, откуда вытекала речка Малая Алматинка. Покоряли первыми пик алматинец Г. Белоглазов и москвич И. Мысовский. В 1997 году альпинистами было решено переименовать пик в честь Первого Президента Республики на его день рождения.

Пик Букреева

Находится пик на вершинах ущелья Бутаковка на севере отрога Малоалматинского. Восход на пик будет очень простым и не затруднительным даже для детей. До 2007 года этого пик носил название Пионерский, позже был переименован в честь знаменитого альпиниста Анатолия Букреева. Подниматься на вершину можно со стороны Бутаковки.





В наше время существует уйма походов и туров выходного дня, где можно вместе с опытными гидами покорять любые вершины. Поднимайтесь в горы чаще!

Источник: телеканал «Алматы»