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В Алматы потушили пожар в частном доме

19 августа 2017, 11:03

Каркасно-камышитовый дом на трех владельцев погасили за считанные минуты.

Утром в субботу, 19 августа, в Алматы произошел пожар в частном доме, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова, вызов на пульт ДЧС поступил в 10:26. Горел частный жилой дом по адресу: Алатауский район, проспект Райымбека, д. 305.

Пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 10:35.

К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: горела комната частного жилого каркасно-камышитового дома на трех владельцев. Огонь переходил на кровлю.

Принятыми мерами сотрудников службы пожаротушения пожар локализован за считанные минуты - в 10:49 часов.


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