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Полиция задержала беглого полицейского Умбеталиева

19 августа 2017, 13:22

Бывший начальник областного ДВД после поножовщины ударился в бега.

Силами оперативников ДВД Жамбылской области задержан бывший начальник Управления ДВД области Умбеталиев М., передает Zakon.kz.

Об этом сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, 10 августа в ходе ссоры начальник Управления ДВД области Умбеталиев ранил ножом бывшего сотрудника полиции и действующего начальника Управления ДВД региона. После этого он ударился в бега.

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