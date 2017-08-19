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Полиция Алматинской области нашла пропавшую два дня назад школьницу

19 августа 2017, 14:30

Девочку-подростка полицейские разыскали в Алматы, куда она добралась автостопом.

16 августа к полицейским Коксуского района Алматинской области поступило заявление от жительницы села Бозтоган, которая сообщила о безвестном исчезновении своей 15-летней дочери. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

Полиция установила, что школьница сбежала из дома из-за ссоры с родителями, которым она оставила недвусмысленную записку о том, чтобы ее простили и не искали.

«Содержание записки вызвало серьезные опасения у ее родных, которые, вместе с односельчанами безуспешно осмотрев округу, обратились за содействием к полицейским. В целях организации масштабных поисков по тревоге был поднят весь личный состав районной полиции. Сотрудники вместе с местными жителями и кинологами повторно прочесали всю округу и расположенный у села лесной массив», - рассказали в пресс-службе ДВД области.

Полиции удалось установить местонахождение несовершеннолетней лишь через двое суток благодаря телефонной базе (sim-карту на своем телефоне девочка предварительно сменила, приобретя новый номер), дорожным видеокамерам и опросу таксистов.

Выяснилось, что школьница все это время гостила у подруги в Алматы, куда она добралась автостопом.

В настоящее время девочка живой и невредимой возвращена в родительский дом.


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