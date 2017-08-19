Перчатки Головкина были проданы за 9 миллионов тенге на аукционе «Тура Борового». На аукционе были выставлены также лоты от других спортсменов. В рамках благотворительного велопробега Charity Tour de Burabay («Тур Борового») прошел аукцион, который был организован отелем Rixox совместно с фондом бизнесмена Булата Утемуратова «Асы Мирас» , передает , передает Vesti.kz





Шайба с автографом бывшего капитана «Барыса» и сборной Казахстана Брэндона Боченски была продана за 1,5 миллиона тенге, а два билета в вип-ложу на гостевой матч астанинского клуба в КХЛ в Москве - за три миллиона тенге. Мастер-класс с теннисистом сборной Казахстана Александром Бубликом и его ракетка с автографом обошлись покупателю 4,2 миллиона тенге, а аналогичный лот от первой ракетки страны Михаила Кукушкина за 7 миллионов купил бизнесмен Арманжан Байтасов.





Также Байтасов купил за 29 миллионов тренировочный велосипед лидера «Астаны» итальянца Фабио Ару, выпущенный для Олимпиады-2016 в Рио. Джерси Ару в цветах итальянского флага в честь его победы в чемпионате Италии за 5,5 миллиона тенге купил вице-президент Федерации велоспорта Казахстана Раимбек Баталов.





Он коллекционирует веломайки и планирует передать их в музей велоспорта. Велосипед погибшего гонщика «Астаны» итальянца Микеле Скарпони был куплен за 20,5 миллиона тенге. А поездка на последние три этапа испанской супермногодневки «Вуэльта-2017» с велокомандой «Астана» обошлась покупателю в 2,2 миллиона тенге. За девять миллионов тенге были проданы перчатки чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO боксера Геннадия Головкина. Их новым обладателем стал Николай Попович.





Также на аукционе были разыграны два «неспортивных» лота. Путевка на двоих на космодром «Байконур» и участие в качестве зрителя в запуске обошлись покупателю в пять миллионов тенге, а три картины, выполненные акрилом на холсте детьми, получающими помощь в аутизм-центре Алматы, - в восемь миллионов. Суммарно организаторы аукциона реализовали лотов на 138 миллионов тенге. Еще 20 миллионов от себя добавил Утемуратов. В итоге общая сумма сборов составила 158 миллионов тенге вместо ожидаемых 150 миллионов. Деньги пойдут на благотворительность.





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