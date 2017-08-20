В Алматы Lexus 470 вылетел с дороги и чуть не взорвался

В воскресенье, 20 августа, в Алматы потерявший управление внедорожник Lexus 470 вылетел на обочину и едва не взорвался, передает корреспондент Zakon.kz.

ЧП произошло по проспекту Райымбека, не доезжая улицы Момышулы, в восточном направлении. Водитель по неизвестным причинам не справился с рулевым управлением. Машину закрутило и выкинуло с дороги вправо, на деревья. Внедорожник ударился об два дерева, передней частью и задней, причем настолько сильно, что из багажника вывалился газовый баллон. Началась утечка газа. К счастью, возгорания не произошло.

На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции, которым и предстоит разобраться во всех обстоятельствах аварии.

При этом у ДТП нашелся и очевидец, который утверждает, что у внедорожника лопнуло переднее левое колесо, из-за чего машину и закрутило по дороге.

В аварии никто не пострадал.



