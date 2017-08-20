Оперативно сработавшие «бурановцы» раскрыли двойную кражу в Алматы

В ночь на воскресенье, 20 августа, в Алматы сотрудники полиции трех экипажей «Буран» - 007, 012 и 033 – раскрыли преступление, передает корреспондент Zakon.kz.

На пульт 102 поступил вызов от очевидца с сообщением о том, что в микрорайоне «Алгабас-6», возле дома 46, неизвестные крутятся возле машины - китайского грузовичка. На место прибыли сотрудники полиции. Они и обнаружили, что с автомобиля сняты аккумуляторы.

На помощь были вызваны еще два экипажа «Бурана». Полиция приступила к прочесыванию территории. Благодаря слаженным действиям стражей порядка была обнаружена подозрительная машина Toyota Camry темного цвета. В салоне находились водитель и двое пассажиров, которые явно нервничали. При осмотре в багажнике автомобиля нашлись три аккумулятора. На вопросы, откуда они взялись, мужчины отвечали сбивчиво. Их рассадили по отдельным экипажам и допросили порознь, чтобы затем сопоставить ответы.

В результате не успевшие договориться парни признались во всем. Выяснилось, что два аккумулятора они сняли в «Алгабасе», еще один – с автомобиля, который находился в микрорайоне «Аккент» по улице Казтуган жырау, возле дома №28. Проследовав с задержанными по указанному адресу, полицейские обнаружили еще один китайский грузовичок Faw, с которого и был снят аккумулятор.

Позже были найдены владельцы обоих грузовых автомобилей. Те были приятно удивлены тем, как оперативно сотрудники полиции раскрыли преступление. Они попросили возможность на камеру поблагодарить «бурановцев» за прекрасную работу.



