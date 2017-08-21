В сети появился промо-ролик к бою Головкин-Альварес

Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Популярный Youtube-канал о боксе Lee Wylie Boxing опубликовал подробное видео, посвященное предстоящему бою Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.





Напомним, бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.





Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль - пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.









Фото: sports.kz