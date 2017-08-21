В сети появился промо-ролик к бою Головкин-Альварес
21 августа 2017, 07:52
Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Популярный Youtube-канал о боксе Lee Wylie Boxing опубликовал подробное видео, посвященное предстоящему бою Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Напомним, бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль - пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.
Фото: sports.kz
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com