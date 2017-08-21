В ВКО издадут собственную Красную книгу исчезающих растений и животных

Биологи собирают материал о самых редких представителях флоры и фауны Восточного Казахстана. Итогом кропотливой работы станет книга, которую передадут в каждое учебное заведение региона примерно в 2020 году. Тогда, надеются ученые, юные жители области будут, что называется, знать в лицо все нуждающиеся в охране виды и не станут бездумно собирать очередной букетик "подснежников", выехав за город на пикник, пишет пишет Yk-news.kz





Конечно, в Казахстане есть и большая республиканская Красная книга. Причем издания, по словам специалистов, два: одно посвящено редким животным, другое — растениям. Вот только доступа к этим книгам нет почти ни у кого.





- Красную книгу выпустили в 1984 году, а в 2015 году ее переиздали очень маленьким тиражом, - сетует проректор по стратегическому развитию и научной работе ВКГУ имени С. Аманжолова Анар Мырзагалиева. - Эти книги не дошли не только до школ, но даже до университетов, где обучают профильных специалистов.





Сейчас возможность обобщить материал появилась на уровне области.





- Ряд проектов осуществляется в рамках программы по модернизации общественного сознания. Один из них называется "Природа и природное наследие Восточного Казахстана", - продолжает Анар Базаровна. - В нем участвует группа ученых из нашего университета. В результате работы мы планируем издать геоэкологический атлас Восточного Казахстана, Красную книгу историко-культурного наследия области и Красную книгу растений и животных. Дело в том, что сейчас население не знает виды, находящиеся на грани исчезновения. Уникальные растения истребляются. А ведь мы должны сохранить это богатство и передать его следующим поколениям.





Ботаники приводят примеры растений, которые оказались на грани исчезновения только из-за бесконтрольного сбора.





- Например, в ВКО растет так называемый маралий корень, который на самом деле носит имя левзея сафлоровидная, - говорит биолог. - Это сильнейшее лекарственное растение, которое по свойствам приравнивается к женьшеню. Местные жители издревле знают о его целебных свойствах. Но так как в народной медицине используется корневище растения, его выкапывают целиком. На восстановление популяции требуется от 20 до 25 лет. То есть сбор должен осуществляться с соблюдением этих правил: нужно оставлять достаточное количество растений для восстановления. К сожалению, когда мы выезжаем с экспедициями, то нередко встречаем людей, которые целенаправленно ищут маралий корень, например, в Катон-Карагайском парке. Или родиола розовая, которая осталась сейчас только в труднодоступных местах, куда можно добраться лишь на лошадях.





Есть в регионе и более знакомые всем "подснежники", которые на самом деле также относятся к исчезающим видам, находящимся под охраной государства.





- Среди раннецветущих можно отметить, например, голосемянник алтайский, который создает фон ярко-желтого цвета, или прострел раскрытый - это колокольчикообразный цветок сине-фиолетового цвета, - поясняет специалист. - Их просто рвут на букеты люди, за зиму соскучившиеся по природе.





Помимо бумажной версии Красную книгу планируют подготовить в электронном формате и разместить в открытом доступе на одном из областных сайтов.





Зарина Жумагалиева.



