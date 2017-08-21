В честь Курбан айта граждане Турции отдохнут 10 дней
21 августа 2017, 10:21
По мнению председателя туристического общества «Эгей» Мехмета Ишлера, в дни Курбан айта ожидается визит миллиона туристов. Уже сейчас гостиницы забронированы на 90%.
В этом году в честь священного праздника Курбан айт граждане Турции отдохнут 10 дней. Такое решение приняли на заседании правительства.
В дни празднования за проезд по междугородним маршрутам на автодорогах и мостах плату взимать не будут.
Новость о 10-дневном отдыхе порадовала, прежде всего, местных бизнесменов. По мнению председателя туристического общества «Эгей» Мехмета Ишлера, в дни Курбан айта ожидается визит миллиона туристов. Уже сейчас гостиницы забронированы на 90%.
"В этом году государственный праздник День победы, который отмечается 30 августа, продолжится празднованием Курбан айта. Это больше недели выходных дней. Думаю, это хороший повод для наших граждан провести время с родными, посетить курорты. А также отличная возможность заработать для наших бизнесменов в сфере туризма и торговли", - сказал заместитель премьер-министра Турции Бекир Боздаг.
Источник: телеканал 24.kz
Фото: Казинформ
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