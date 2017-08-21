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В честь Курбан айта граждане Турции отдохнут 10 дней

21 августа 2017, 10:21

По мнению председателя туристического общества «Эгей» Мехмета Ишлера, в дни Курбан айта ожидается визит миллиона туристов. Уже сейчас гостиницы забронированы на 90%.

В этом году в честь священного праздника Курбан айт граждане Турции отдохнут 10 дней. Такое решение приняли на заседании правительства.

В дни празднования за проезд по междугородним маршрутам на автодорогах и мостах плату взимать не будут.

Новость о 10-дневном отдыхе порадовала, прежде всего, местных бизнесменов. По мнению председателя туристического общества «Эгей» Мехмета Ишлера, в дни Курбан айта ожидается визит миллиона туристов. Уже сейчас гостиницы забронированы на 90%.

"В этом году государственный праздник День победы, который отмечается 30 августа, продолжится празднованием Курбан айта. Это больше недели выходных дней. Думаю, это хороший повод для наших граждан провести время с родными, посетить курорты. А также отличная возможность заработать для наших бизнесменов в сфере туризма и торговли", - сказал заместитель премьер-министра Турции Бекир Боздаг.

Источник: телеканал 24.kz
Фото: Казинформ

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