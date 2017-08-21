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В отношении "равнодушного полицейского" в Алматы начата служебная проверка

21 августа 2017, 12:35

Действия полицейского, не ставшего разнимать драку в Алматы, проверят на соответствие должностным инструкциям.

В отношении "равнодушного полицейского", который оказался безучастным свидетелем драки на дороге, начата служебная проверка, рассказала официальный представитель департамента внутренних дел Алматы Салтанат Азирбек.

"По факту драки никто никуда вызовов не делал – ни на "102", ни на "103". Как только видео было обнародовано, УВД Наурызбайского района зарегистрировал данный факт в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК "Хулиганство". Будут устанавливаться участники драки и обстоятельства. Сейчас начата служебная проверка и по результатам будет дана оценка действиям этого полицейского", — пояснила Азирбек.

Видео с дракой двух мужчин посреди проезжей части в Алматы было опубликовано в соцсети 19 августа.

Видеоролик за 11 часов посмотрели более 64 тысяч раз. На видео видно, что двое мужчин дерутся прямо на проезжей части, рядом с ними находится сотрудник полиции, который регулирует движение.

Источник: Sputnik Казахстан

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