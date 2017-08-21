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В Астане выявили контрабанду на два миллиона долларов

21 августа 2017, 12:58

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.

Контрабанду ювелирных украшений на два миллиона долларов пресекли в Астане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

19 августа в ходе проверки пассажиров и багажа международного рейса "Стамбул-Астана" военнослужащими Пограничной службы совместно с сотрудниками КНБ РК по оперативной информации пресечена попытка ввоза контрабанды в страну двух сумок общим весом 48 кг, с багажными бирками на имя гражданина Азербайджана 1980 года рождения.

"В ходе проверки багажа данного гражданина выявлено 311 наименований, 11786 ювелирных изделий из металла желтого и серого цветов, предположительно из драгоценного металла (32 кг металла желтого цвета, и 16 кг металла серого цвета). Приблизительная стоимость контрабанды оценивается в 2 млн. долларов США", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.



Фото: пресс-служба ПС КНБ РК.

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