В Астане выявили контрабанду на два миллиона долларов

Контрабанду ювелирных украшений на два миллиона долларов пресекли в Астане, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.





19 августа в ходе проверки пассажиров и багажа международного рейса "Стамбул-Астана" военнослужащими Пограничной службы совместно с сотрудниками КНБ РК по оперативной информации пресечена попытка ввоза контрабанды в страну двух сумок общим весом 48 кг, с багажными бирками на имя гражданина Азербайджана 1980 года рождения.





"В ходе проверки багажа данного гражданина выявлено 311 наименований, 11786 ювелирных изделий из металла желтого и серого цветов, предположительно из драгоценного металла (32 кг металла желтого цвета, и 16 кг металла серого цвета). Приблизительная стоимость контрабанды оценивается в 2 млн. долларов США", - говорится в сообщении.





Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.







