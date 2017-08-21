Привет, Андрей! Малахов нашелся в "Прямом эфире" на "России 1"

На телеканале " Россия 1 " в ближайшее время выйдет программа "Прямой эфир" с ее новым ведущим Андреем Малаховым.









Андрей Малахов в интервью газете "Коммерсант" рассказал, что он пришел на телевидение студентом на практику 25 лет назад. Только три часа ему пришлось стоять за пропуском в "Останкино". Телеведущий признался, что сразу был очарован телевизионным миром.





"Начинал с того, что днем бегал за кофе, ночью — в ларек за водкой для легенд телевидения, — добавил Андрей. — И хотя ты стал популярным телеведущим, ты все равно работаешь с теми же людьми, которые относятся к тебе как к сыну полка. Это ситуация, когда твои коллеги пришли гораздо позже, но уже имеют собственные проекты. А у тебя все тот же прежний статус".





Приглашение на телеканал "Россия" стало для Андрея Малахова признанием его заслуг.





"Когда поступает предложение от государственного канала с невероятной корсетью по всей стране, который, скажем честно, выиграл прошлый телесезон, и тебя приглашают, понимая, что ты явно не дурак в телевидении, то ты чувствуешь уважение и понимаешь, что здесь ты уже не мальчик, который делает кофе", — отметил 45-летний телеведущий.



