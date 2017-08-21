Привет, Андрей! Малахов нашелся в "Прямом эфире" на "России 1"
21 августа 2017, 13:24
Приглашение на телеканал "Россия" стало для Андрея Малахова признанием его заслуг.
На телеканале "Россия 1" в ближайшее время выйдет программа "Прямой эфир" с ее новым ведущим Андреем Малаховым.
Андрей Малахов в интервью газете "Коммерсант" рассказал, что он пришел на телевидение студентом на практику 25 лет назад. Только три часа ему пришлось стоять за пропуском в "Останкино". Телеведущий признался, что сразу был очарован телевизионным миром.
"Начинал с того, что днем бегал за кофе, ночью — в ларек за водкой для легенд телевидения, — добавил Андрей. — И хотя ты стал популярным телеведущим, ты все равно работаешь с теми же людьми, которые относятся к тебе как к сыну полка. Это ситуация, когда твои коллеги пришли гораздо позже, но уже имеют собственные проекты. А у тебя все тот же прежний статус".
Приглашение на телеканал "Россия" стало для Андрея Малахова признанием его заслуг.
"Когда поступает предложение от государственного канала с невероятной корсетью по всей стране, который, скажем честно, выиграл прошлый телесезон, и тебя приглашают, понимая, что ты явно не дурак в телевидении, то ты чувствуешь уважение и понимаешь, что здесь ты уже не мальчик, который делает кофе", — отметил 45-летний телеведущий.
Его контракт с Первым каналом закончился еще 31 декабря 2016 года. Но он так и не был продлен.
"Мне хочется расти, стать продюсером, человеком, который принимает решения, в том числе определяет, о чем быть моей программе, а не отдает всю жизнь под козырек и смотрит по-щенячьи в глаза меняющимся за это время людям", — добавил Малахов.
После того, как очередной телесезон завершился, Андрей Малахов решил попробовать себя в новом качестве и на новом месте. При этом он подчеркивает: его уход – это не конфликт с руководством канала.
На новом месте Малахов намерен сделать то, что сработает на рейтинг канала "Россия 1". При этом ток-шоу "Прямой эфир" станет немного другим.
Эстафетную палочку ведущего программы "Прямой эфир" Андрею Малахову передал Борис Корчевников. В интервью "Комсомольской правде" он подчеркнул, что уходя отвечать на новые вызовы, он морально остается частью команды "Прямого эфира" и ВГТРК.
"Мы оба живем только профессией и за последние годы пропустили через себя очень много общих или похожих историй и судеб людей. Для меня правда радость, что именно он — человек, который для многих в нашей стране стал настоящим символом российского телевидения, — теперь продолжит проживать эти судьбы – с нашей командой на главном канале страны", — обратился Корчевников к Малахову.
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