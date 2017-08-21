В селе Егиндыбулак в честь празднования 350-летия Казыбек би установлена монументальная стела

С сельских улиц общими усилиями были вывезены горы мусора, в том числе и строительного – многие жители, не сумев продать жилье, попросту бросали свои дома, которые со временем превратилсь в руины.

Старт мероприятиям, посвященных празднованию 350-летия со дня рождения великого сына казахского народа, оратора, пропагандиста исламских ценностей, оставившего яркий след в истории государства и права Каз дауысты Казыбек, был дан 18 августа в селе Егиндыбулак, передает корреспондент zakon.kz по Карагандинской области.





В торжественной обстановке состоялось открытие стелы — металлического сооружения высотой 12 метров. Такой подарок родному селу сделал предприниматель из Астаны Гани Омаров. Стоимость изготовления и установки монументального сооружения, представляющего собой тянущиеся к небу колосья и увенчанные круглой надписью «Казыбек би. 350 жыл», обошлась в 20 миллионов тенге.





В тот же день в селе состоялось окрытие детской спортивной площадки — еще один подарок от спонсоров из числа выходцев из села Егиндыбулак.





Свою лепту в подготовку к юбилейным мероприятиям внес Карипбек Куюков — художник без рук, известный далеко за пределами Казахстана. Популярность этой творческой личности не знает границ — будучи жертвой Семипалатинского полигона, Карипбек Куюков является аткивным участником международного антиядерного движения, междунродного проекта «Атом».









Как известно, свои картины, отражающие добро, любовь к Родине, он картины он создает, держа кисть во рту или пальцами ног. Одна из его работ — картина «Взрыв» - была подарена Главой государства Нурсултаном Назарбаевым предыдущему президену США Бараку Обаме.





В качестве подарка родному краю Карипбек Куюков преподнес написанный маслом портрет Казыбек би, который займет достойное место среди экспонатов Историко-краеведческого музея Каркаралинского района.





Это далеко не единственный вклад карагнадинского художника в организацию торжеств. От имени своей семьи, которая является потомками знаменитого бия в 11 поколении, он перечислил на счет частного благотворительного фонда «Балкантау» 100 тысяч тенге. Эту сумму он вручил от продажи картины «Полет». Работу художника приобрел гражданин США.





Хотелось бы сказать несколько слов о благотворительном фонде. Он получил название в честь гор Балкантау, у подножия которых расположено село Егиндыбулак.





Возглавил фонд депутат маслихата Каркаралинского района Мейр Мубараков, который подробно рассказал о том, что было сделано в преддверии праздника.





- С того момента, когда нынешний год был обозначен как год празднования 350-летнего юбилея Казыбек би мы сразу же открыли благотворительный фонд «Балкантау», главной целью которого было достойное проведение этого мероприятия. На призыв о сборе денег откликнулись не только жители района, но и всего Казахстана. Минимальная сумма пожертвований – пять тысяч тенге. В основном это были пенсионеры и безработные. благодаря спонсорам из числа физических лиц было собрано порядка 6-8 миллионов тенге, - отметил он.





Максимальная сумма одного вклада составляла 5 миллионов тенге. Такие суммы пожертвовали руководитель ТОО “Акмола-Бетон” Рымбек Жунусов и ректор Карагандинской академии «Фемида» Бактыбай Жунусов. Помимо этого, ректор вуза предоставил фонду главный приз за победу в аламан байге — внедорожник «Тойта Ланд крузер Прадо».









В числе курпных меценатов – первый космонавт казахской национальности Токтар Аубакиров и еще несколько человек. Кроме того, свои однодневные заработки перечислили организации и предприятия Каркарлинского района, школы, акиматы и крестьянские хозяйства. В общей сложности на счет фонда поступило как минимум 50 миллионов тенге.





Было принято решение направить эти деньги на благоустройство села Егиндыбулак. Часть суммы была потрачена на обновление памятника Казыбек би и прилегающей территории, расположенной в центре населенного пункта. По словам местных жителей, это место является главным в селе. Именно здесь проходят свадьбы, чтение Корана, митинги. На 2,5 миллиона тенге были установлены опоры освещения на центральной улице. также была установлена светящаяся надпись на английском языке “Я люблю Егиндыбулак”.





С сельских улиц общими усилиями были вывезены горы мусора, в том числе и строительного – многие жители, не сумев продать жилье, попросту бросали свои дома, которые со временем превратилсь в руины.





Иными словами, сами жители Егиндыбулака, люди, родившиеся и выросшие тут и теперь живущие в других регионах Казахстана, внесли огромный вклад в преображение своей малой Родины. И толчком к этому стал 350-летний юбилей их славного предка – Каз дауысты Казыбек би.



























