EXPO 2017: анонс мероприятий на 22 августа

Что будет проходить на EXPO завтра.

Во вторник, 22 августа в 11.00, в павильоне Великобритании пройдет День Британской инженерии. Мероприятие соберет вместе инженерные компании Казахстана и Великобритании для обсуждения стратегического партнерства, передает Zakon.kz





День Британской инженерии в Павильоне Великобритании проводится с целью презентации возможностей Великобритании и мастерства в производственных и инженерных технологиях и предоставит возможность Британским и Казахстанским компаниям построить деловые отношения.





В ходе встречи, ведущие инженерные компании Соединённого Королевства, презентуют свои лучшие возможности в своем секторе и поделятся лучшими практиками международных проектов и обсудят бизнес сотрудничество вовремя B2B встреч.





В 10.00 павильоне России на ЭКСПО-2017 состоится открытие стенда Свердловской области, которая выступает генеральным партнером тематической недели «Эффективная генерация».

В церемонии официального открытия примут участие Заместитель Акима города Астаны Андрей Лукин, заместитель Губернатора Свердловской области Александр Высокинский, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб.

Свердловский бизнес на ЭКСПО-2017 будет представлять малые инновационные предприятия, специализирующиеся на выпуске приборов учета, поставке теплотехнического оборудования, предоставлении услуг по автоматизации инженерных систем, производстве электроники, светодиодной продукции, монтаже печатных плат.

Кроме того, Свердловская область покажет единую комплексную систему сбора и обработки данных об энергетическом хозяйстве региона, которая позволяет рационально расходовать энергоресурсы. Участников выставки познакомят с работой энергосервисной биржи – электронной площадки, на которой энергосервисные компании, инвесторы и государственные учреждения заключают контракты.

Будут представлены решения для бизнеса свердловскими поставщиками упаковки для пищевой промышленности, разработчиками инновационных гидравлических технологий, производителями предметов интерьера и многими другими.

В деловой программе Свердловской области также запланирована презентация заявки Российской Федерации на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в городе Екатеринбурге.





22 августа 2017 года состоится церемония празднования Национального дня Королевства Саудовская Аравия. В мероприятии примет участие Президент научного городка атомной и возобновляемой энергии им. Короля Абдаллы Доктор Хасим Ямани. Казахстанскую делегацию возглавит вице-министр сельского хозяйства РК Ерлан Нысанбаев.

Саудовская Аравия планирует разработать 30 проектов в сфере солнечной и ветряной энергетики для увеличения производства электроэнергии и сокращения потребления нефти, а к 2040 году Королевство откажется от использования ископаемого топлива для производства электроэнергии.

Павильон Саудовской Аравии демонстрирует мощные возможности страны по качественному и безопасному преобразованию энергетического баланса в мире. Главная тематика павильона звучит как «Королевство Устойчивой Энергии, Преобразование будущего». Экспозиции также знакомят посетителей павильона с богатой культурой, традициями и историей государства.

Начало мероприятия в 11:00.





В 15:00 состоится Национальный день Республики Маршалловы Острова в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. В официальной части мероприятия примет участие Директор международных энергетических планов Министерства ресурсов и развития Ангелин Хайне. Казахстанскую делегацию возглавит заместитель министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК Арман Рамазанов.

Маршалловы Острова – самое уязвимое к климатическим изменениям тихоокеанское государство в Микронезии. Государство одним из первых среди малых островных стран подписало Международное соглашение по климату. После нефтяного кризиса в 2008 году Маршалловы Острова приняли самые жесткие в мире меры по переходу на возобновляемые источники энергии и заявили о своих обязательствах по снижению количества выбросов парниковых газов.

Республика Маршалловы Острова — член ООН, Секретариата тихоокеанского сообщества, Форума тихоокеанских островов, Азиатского банка развития, международной органпизации стран ВКТ и других международных организаций.

Отметим, что экспозиция Маршалловых Островов находится в Плазе Тихого океана, где представлены 11 государств.





В рамках Недели "Эффекта бабочки и молодежи" состоится беседа с наследным принцем штата Селангор Малайзии - Тенгку Амир Шахом на тему «Зеленое будущее для нас».

Беседа будет посвящена зеленым технологиям, роли молодежи в современном мире, расширении прав и возможностей для молодежи в различных сферах, в том числе в бизнесе, старт-апах через призму опыта Малайзии.

В беседе также примет участие директор Павильона США Эндрю Сноуайт.

Также, участниками будет представлена возможность узнать больше о культуре Малайзии, инновациях и национальном символе - бабочке, и отведать национальную кухню на специальном обеде.

Место проведения: Павильоне Самсунг на территории Астана ЭКСПО 2017 Начало мероприятия: 16.00

В течение двух дней, 22 и 24 августа с 18:00 в Павильоне Италии пройдут концерты музыкантов из Италии «Вокал и музыка от Региона Венето».

На вечере классической музыки прозвучат композиции Н. Паганини, Д. Россини, Мендельсона, Пуччини и других великих классиков.

24-26 августа 2017 года в Казахстане на площадке Всемирной выставки Астана ЭКСПО-2017 пройдет Форум «Евразийская неделя», участники которого обсудят темы развития экспортного потенциала, свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы и объединение информационных потоков на пространстве ЕАЭС, а также рассмотрят лучшие технологические и бизнес-практики.

Форум «Евразийская неделя» ежегодно проводится Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) при поддержке глав правительств стран-участников. Мероприятие состоится в рамках Всемирной выставки Астана ЭКСПО-2017, соберет более 2000 участников из 25 стран и станет площадкой для совместной работы над стратегией развития ЕАЭС в условиях глобальных вызовов, повышения конкурентоспособности экономики Союза, формирования B2B-контактов и международных кооперационных проектов.

Деловая программа включает в себя три основных направления, каждому из которых посвящен отдельный день. Параллельно пройдут мероприятия на полях Форума: Биржа субконтрактов (NADLOC) и фестиваль профессий WorldSkills.

«Мы получили множество предложений по итогам «Евразийской недели» 2016 года, и проект деловой части Форума сформирован на их основе. Программа получилась насыщенная и интересная как для органов власти, так и для бизнеса», – сказала Вероника Никишина, глава Оргкомитета Форума «Евразийская неделя», член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК.

Тема первого дня – «Конкурентоспособность в современных экономических условиях: точки роста». Она предполагает обсуждение вопросов трансформации и стратегического развития конкурентоспособности финансовой, транспортной и производственной моделей в условиях цифровой перезагрузки ЕАЭС. Ключевыми мероприятиями станут пленарное заседание «Конкурентоспособность в меняющемся мире: новые модели, технологии, формы управления» и конференция «Цифровая перезагрузка ЕАЭС. Новый взгляд на экономику».

Второй день посвящен теме 4-х свобод: свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы и объединение информационных потоков на пространстве ЕАЭС. Ключевое мероприятие деловой программы — пленарное заседание «Внешнеэкономические приоритеты стран ЕАЭС: сопряжение с национальными интересами».

Третий день «Евразийской недели» отдан предпринимателям. Общая тема дискуссий «Экономика будущего: стратегические направления развития бизнеса» предполагает практические форматы мероприятий для бизнеса: мастер-класс «От идеи к успешному бизнес-проекту. Секреты успеха в цифровой экономике», конференция «Бизнес будущего: тренды, перспективы возможности».

Форум «Евразийская неделя» ежегодно проводится государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) при поддержке глав правительств стран-участниц. В этом году мероприятие посетят делегаты из стран ЕАЭС, ЕС, а также Азербайджана, Вьетнама, Грузии, Египта, Израиля, Индии, Ирана, Китая, Молдавии, Сербии, Сингапура, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.

Фото: expo2017astana.com







