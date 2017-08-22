Совместное учение «Саперлер достығы-2017» началось на 40-й военной базе «Отар»
22 августа 2017, 09:28
Совместное учение инженерных подразделений Вооруженных Сил Республики Казахстан и Кыргызской Республики «Саперлер достығы-2017» продлится до 25 августа текущего года.
Впервые на территории СНГ пройдет учение инженерных подразделений Вооруженных Сил Республики Казахстан и Кыргызской Республики «Саперлер достығы-2017».
От Вооруженных Сил Республики Казахстан в учении задействованы воинские части регионального командования «Юг»: подразделения инженерно-саперного батальона войсковой части 75263 и инженерная рота штабного батальона войсковой части 21450, а со стороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики в учении задействован инженерно-саперный взвод.
Целью совместного учения является обмен опытом и укрепление боевого содружества между инженерно-саперными подразделениями вооруженных сил двух стран, повышение уровня боевой подготовки, а также организация совместных действий инженерных подразделений вооруженных сил Казахстана и Кыргызстана при выполнении гуманитарных задач по разминированию участков местности от взрывоопасных предметов.
– В ходе учения подразделения инженерных войск отработают задачи по своевременной и полной очистке участка местности от мин для дальнейших действий войск, а также по обезвреживанию различных взрывоопасных устройств на объектах, – проинформировал начальник инженерных войск регионального командования «Юг» полковник Мурат Джусупов.
С целью реализации задач учения подразделения двух стран проведут тренировки по разминированию территорий и зданий в населенном пункте, отработают действия по установке противотанкового минного поля, по проделыванию проходов в противопехотном минном поле зарядом ЗРП, также проведут разведку участка дороги миноискателями вручную.
Совместное учение инженерных подразделений Вооруженных Сил Республики Казахстан и Кыргызской Республики «Саперлер достығы-2017» продлится до 25 августа текущего года.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874191-d15987909bd70878b8c0aef3753ab4ca
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...