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Совместное учение «Саперлер достығы-2017» началось на 40-й военной базе «Отар»

22 августа 2017, 09:28

Совместное учение инженерных подразделений Вооруженных Сил Республики Казахстан и Кыргызской Республики «Саперлер достығы-2017» продлится до 25 августа текущего года.

Впервые на территории СНГ пройдет учение инженерных подразделений Вооруженных Сил Республики Казахстан и Кыргызской Республики «Саперлер достығы-2017».

От Вооруженных Сил Республики Казахстан в учении задействованы воинские части регионального командования «Юг»: подразделения инженерно-саперного батальона войсковой части 75263 и инженерная рота штабного батальона войсковой части 21450, а со стороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики в учении задействован инженерно-саперный взвод.



Целью совместного учения является обмен опытом и укрепление боевого содружества между инженерно-саперными подразделениями вооруженных сил двух стран, повышение уровня боевой подготовки, а также организация совместных действий инженерных подразделений вооруженных сил Казахстана и Кыргызстана при выполнении гуманитарных задач по разминированию участков местности от взрывоопасных предметов.

– В ходе учения подразделения инженерных войск отработают задачи по своевременной и полной очистке участка местности от мин для дальнейших действий войск, а также по обезвреживанию различных взрывоопасных устройств на объектах, – проинформировал начальник инженерных войск регионального командования «Юг» полковник Мурат Джусупов.

С целью реализации задач учения подразделения двух стран проведут тренировки по разминированию территорий и зданий в населенном пункте, отработают действия по установке противотанкового минного поля, по проделыванию проходов в противопехотном минном поле зарядом ЗРП, также проведут разведку участка дороги миноискателями вручную.



Совместное учение инженерных подразделений Вооруженных Сил Республики Казахстан и Кыргызской Республики «Саперлер достығы-2017» продлится до 25 августа текущего года.


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