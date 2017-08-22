Атамбаев отправил в отставку правительство Кыргызстана
22 августа 2017, 11:43
Нового премьер-министра выберет Жогорку Кенеш, Жээнбеков же будет готовиться к выборам.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отправил в отставку правительство во главе с Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба главы государства КР.
Алмазбек Атамбаев подписал Указ "Об отставке премьер-министра и правительства Кыргызской Республики". Члены кабмина будут работать до формирования нового правительства, но уже как исполняющие обязанности.
После регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Жээнбеков подал прошение об отставке с поста премьера. Глава государства принял его отставку.
Следующего главу правительства выберет Жогорку Кенеш.
Источник: Sputnik Кыргызстан
Фото: Новости Кыргызстана
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