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Атамбаев отправил в отставку правительство Кыргызстана

22 августа 2017, 11:43

Нового премьер-министра выберет Жогорку Кенеш, Жээнбеков же будет готовиться к выборам.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отправил в отставку правительство во главе с Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба главы государства КР.

Алмазбек Атамбаев подписал Указ "Об отставке премьер-министра и правительства Кыргызской Республики". Члены кабмина будут работать до формирования нового правительства, но уже как исполняющие обязанности.

После регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Жээнбеков подал прошение об отставке с поста премьера. Глава государства принял его отставку.

Следующего главу правительства выберет Жогорку Кенеш.

Источник: Sputnik Кыргызстан
Фото: Новости Кыргызстана

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