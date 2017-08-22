Атамбаев отправил в отставку правительство Кыргызстана

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отправил в отставку правительство во главе с Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба главы государства КР.

Алмазбек Атамбаев подписал Указ "Об отставке премьер-министра и правительства Кыргызской Республики". Члены кабмина будут работать до формирования нового правительства, но уже как исполняющие обязанности.





После регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Жээнбеков подал прошение об отставке с поста премьера. Глава государства принял его отставку.





Следующего главу правительства выберет Жогорку Кенеш.



