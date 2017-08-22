Минобороны США: дни ИГ* сочтены

Однако, по его мнению, говорить о ее разгроме пока рано.

Джеймс Мэттис, министр обороны США, во время своего необъявленного визита в Багдад заявил, что дни запрещенной террористической организации "Исламское государство"* сочтены , сообщают , сообщают Vesti.ru





Однако, по его мнению, говорить о ее разгроме пока рано.





По словам Мэттиса, боевики сейчас находятся на своем "последнем рубеже". Высшее военное руководство страны должно "молча делать свою работу", считает он. Он также считает, что надо избегать прогнозов касательно возможного исхода битвы.





" Нет смысла предсказывать то, что по сути своей непредсказуемо ", — сказал он.





Мэттис прибыл в Ирак для встречи с лидерами страны. Он обсудит с ними дальнейшие шаги в борьбе с запрещенной террористической группировкой "Исламское государство"*, передает РИА Новости.





Власти Ирака в начале июля официально объявили о победе над ИГ в Мосуле. Операция по его освобождению велась с октября 2016 года.





* Запрещенная в Казахстане организация



