Названа лучшая комедия всех времен

На третьем месте оказалась комедия Вуди Аленна "Энни Холл", которая вышла на экраны в 1977 году.





Кроме того, в рейтинг попали "День сурка" Харольда Рэмиса, "Утиный суп" Лео Маккери, "Житие Брайана по Монти Пайтон" Терри Джонса, "Аэроплан", а также "Время развлечений", "Это Spinal Tap" и "Генерал". Стоит отметить, что все эти кинокомедии были сняты в XX веке.