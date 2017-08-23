Названа лучшая комедия всех времен
23 августа 2017, 13:22
Фильм «В джазе только девушки» стал лучшей комедией.
Кинокритики назвали топ-10 комедий всех времён, сообщает Life.ru.
Первую строчку рейтинга занимает фильм "В джазе только девушки", который в 1959 году снял Билли Уайлдер. Далее, как сообщает BBC, следует лента Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу".
На третьем месте оказалась комедия Вуди Аленна "Энни Холл", которая вышла на экраны в 1977 году.
Кроме того, в рейтинг попали "День сурка" Харольда Рэмиса, "Утиный суп" Лео Маккери, "Житие Брайана по Монти Пайтон" Терри Джонса, "Аэроплан", а также "Время развлечений", "Это Spinal Tap" и "Генерал". Стоит отметить, что все эти кинокомедии были сняты в XX веке.
Фото: Кино-Театр.РУ
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