С кем счастливы в реальной жизни актеры "Игры престолов"?

К личной жизни известных людей прикованы тысячи пристальных взглядов. Им приписывают служебные романы, интрижки, а папарацци готовы горы свернуть, чтобы заполучить какой-нибудь пикантный факт из их биографии

1. Кит Харингтон и Роуз Лесли

Роуз Лесли и Кит Харингтон были знакомы еще до съемок сериала "Игра престолов", между актерами даже была некая симпатия. И, когда перед ними встала задача сыграть любовь на экране, ребята с легкостью с ней справились. И влюбились уже по-настоящему. Недавно пара объявила о помолвке. Стало известно, что Роуз и Кит приобрели английский особняк в графстве Саффолк.

Актер Питер Динклэйдж вот уже 12 лет счастлив в браке с Эрикой Шмидт. Их браку предшествовали 10 лет крепкой дружбы, а роман и вовсе начался случайно. Однажды одиноким осенним вечером девушка позвонила своему другу Джонатану Марку и стала жаловаться на жизнь. Недолго думая, тот дал Эрике телефон Динклэйджа. Сейчас у пары растет маленькая дочь.

3. Натали Дормер и Энтони Бирн

В реальной жизни актриса, сыгравшая в сериале Марджери Тирелл, уже 6 лет счастлива с ирландским актером Энтони Бирном. Ребята познакомились в 2006 году, долгое время их отношения строились в воздухе (приходилось много летать друг к другу), а через пару лет начали жить вместе.

Их история развивалась более чем стремительно: Гай Пирс не успел развестись с женой и тут же закрутил роман с прекрасной нидерландкой. Они познакомились во время съемок триллера “Преисподняя”. А через год у них родился сын Монте.





5. Джейсон Момоа и Лиза Боне









Сердце красавчика Джейсона Момоа надежно пленено бывшей женой Ленни Кравица Лизой Боне. В 2007 году она вышла замуж за актера и родила ему двоих детей. Разница между супругами — 11 лет. Но разве в этом дело?

6. Софи Тернер и Джо Джонас









Холодная и решительная Санса Старк счастлива вместе с 27-летним музыкантом Джо Джонасом. Слухи о романе ходили давно, но лишь в начале года Тернер развеяла их, появившись под руку с Джонасом на вечеринке перед церемонией “Золотой глобус”-2017.

7. Николай Костер-Вальдау и Нукака Костер-Вальдау









Экранное амплуа сердцееда — всего лишь маска. Николай Костер-Вальдау в браке вот уже 20 лет, и его сердце безраздельно принадлежит одной женщине. Актер признается, что жутко ревнует ее к другим мужчинам, а вот сама Нукака относится к работе мужа с пониманием. Кстати, у жены актера гренландские корни (это на случай, если вас удивило ее нетипичное имя).

8. Мэйси Уильямс и Олли Джексон







