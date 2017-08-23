С кем счастливы в реальной жизни актеры "Игры престолов"?
23 августа 2017, 13:55
Мы решили узнать, как обстоят дела на "личном фронте" у актеров популярного сериала "Игра престолов" на самом деле.
К личной жизни известных людей прикованы тысячи пристальных взглядов. Им приписывают служебные романы, интрижки, а папарацци готовы горы свернуть, чтобы заполучить какой-нибудь пикантный факт из их биографии, сообщает Marketium.ru.
1. Кит Харингтон и Роуз Лесли
Роуз Лесли и Кит Харингтон были знакомы еще до съемок сериала "Игра престолов", между актерами даже была некая симпатия. И, когда перед ними встала задача сыграть любовь на экране, ребята с легкостью с ней справились. И влюбились уже по-настоящему. Недавно пара объявила о помолвке. Стало известно, что Роуз и Кит приобрели английский особняк в графстве Саффолк.
2. Питер Динклэйдж и Эрика Шмидт
Актер Питер Динклэйдж вот уже 12 лет счастлив в браке с Эрикой Шмидт. Их браку предшествовали 10 лет крепкой дружбы, а роман и вовсе начался случайно. Однажды одиноким осенним вечером девушка позвонила своему другу Джонатану Марку и стала жаловаться на жизнь. Недолго думая, тот дал Эрике телефон Динклэйджа. Сейчас у пары растет маленькая дочь.
3. Натали Дормер и Энтони Бирн
В реальной жизни актриса, сыгравшая в сериале Марджери Тирелл, уже 6 лет счастлива с ирландским актером Энтони Бирном. Ребята познакомились в 2006 году, долгое время их отношения строились в воздухе (приходилось много летать друг к другу), а через пару лет начали жить вместе.
4. Кэрис ван Хаутен и Гай Пирс
Их история развивалась более чем стремительно: Гай Пирс не успел развестись с женой и тут же закрутил роман с прекрасной нидерландкой. Они познакомились во время съемок триллера “Преисподняя”. А через год у них родился сын Монте.
5. Джейсон Момоа и Лиза Боне
Сердце красавчика Джейсона Момоа надежно пленено бывшей женой Ленни Кравица Лизой Боне. В 2007 году она вышла замуж за актера и родила ему двоих детей. Разница между супругами — 11 лет. Но разве в этом дело?
6. Софи Тернер и Джо Джонас
Холодная и решительная Санса Старк счастлива вместе с 27-летним музыкантом Джо Джонасом. Слухи о романе ходили давно, но лишь в начале года Тернер развеяла их, появившись под руку с Джонасом на вечеринке перед церемонией “Золотой глобус”-2017.
7. Николай Костер-Вальдау и Нукака Костер-Вальдау
Экранное амплуа сердцееда — всего лишь маска. Николай Костер-Вальдау в браке вот уже 20 лет, и его сердце безраздельно принадлежит одной женщине. Актер признается, что жутко ревнует ее к другим мужчинам, а вот сама Нукака относится к работе мужа с пониманием. Кстати, у жены актера гренландские корни (это на случай, если вас удивило ее нетипичное имя).
8. Мэйси Уильямс и Олли Джексон
Мэйси Уильямс признается, что страдает от чрезмерной публичности, которая преследует известных людей. Когда сериал только начали снимать, Мэйси было 13 лет. Сейчас девушке 20, и она счастлива со своим молодым человеком. Больше Уильямс ничего о своей личной жизни не рассказывает.
9. Гвендолин Кристи и Джайлс Дикон
Гвендолин — любимая женщина и муза британского модельера Джайлса Дикона. Можно сказать, ее необычная внешность и большой рост только играют ей на руку в этом союзе, ведь смазливых моделей много, а она такая одна.
10. Лина Хиди и Педро Паскаль
Лине пришлось немало вытерпеть от первого брака: депрессия, суды из-за опеки над ребенком, раздел имущества. Когда все утряслось, она сказала: “Я не стремлюсь к новым отношениям”. Какое-то время журналисты пытались подловить Хиди на романе с актером Педро Паскалем, но официального подтверждения пока не было.
11. Натали Эммануэль и Девон Андерсон
На экране у актрисы отношения с Серым Червем, но в жизни она выбрала простого парня.
12. Иэн Глен и Шарлотта Эммерсон
Они познакомились на выступлениях Национального театра. Иэна и Шарлотту объединила любовь к подмосткам. Эммерсон младше мужа на 10 лет, но это лишь укрепляет их отношения.
13. Индира Варма и Колин Тирни
Личная жизнь Индиры тоже окутана завесой тайны. Известно, что она живет в английской столице и состоит в гражданском браке с Колином Тирни. Пара воспитывает дочь Эвелин.
Все они — простые люди и в первую очередь хотят быть счастливыми. Будем надеяться, что их профессиональные успехи никак не скажутся на личном счастье.
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