Кому достанутся миллионы актрисы Глаголевой

Согласно статье 1142 Гражданского кодекса России при отсутствии завещания наследство делится по очередности родственников. А именно: первыми на получение наследства претендуют муж и биологические дети. При этом супруг (в данном случае Кирилл Шубский) получает 50% имущества, которое подлежит наследованию. Дети (дочери Анна, Мария и Анастасия) делят в равных долях оставшуюся половину. А Родион Нахапетов, бывший муж Глаголевой, не сможет ни на что претендовать, если на то не было воли самой Веры.





Глаголева много чего оставила. В 1998 году она купила 40 соток земли в смешанном лесу на Николиной горе, что на престижном Рублево-Успенском шоссе. В то время дороги еще не заполнили машины, а соседи были исключительно интеллигентными деятелями искусства. Началось долгое строительство, и в 2001 году актриса отметила новоселье в просторном трехэтажном особняке.





На первом этаже расположена просторная гостиная с камином и мягкой зоной, кухня, столовая и технические помещения. На втором – спальни хозяев и их детей, кабинет и библиотека, которую позже переделали в детскую для внучки хозяйки.





Стоимость домов здесь варьирует от 100 до 370 миллионов рублей.