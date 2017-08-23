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Джеки Чан всерьез загорелся идеей снять фильм в Казахстане

23 августа 2017, 17:09

Об этом написал в соцсети Ерлан Карин, который лично встретился с актером в Китае.

На своей странице в Instagram Председатель правления АО «РТРК «Казахстан» Ерлан Карин написал, что актер после поездки в Астану еще сильнее загорелся идеей снять один из его фильмов в Казахстане, передает Zakon.kz.

Ерлан Карин, который в данный момент находится в Китае, лично встретился и побеседовал с Джеки Чаном.


Напомним, 7 июня в Киноконцертном зале Казмедиацентра состоялось открытие фестиваля китайского кино. Главным гостем фестиваля стал актёр, каскадёр, кинорежиссёр, продюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, филантроп, мастер боевых искусств Джеки Чан.

Фото с сайта yvision.kz

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