Джеки Чан всерьез загорелся идеей снять фильм в Казахстане
Об этом написал в соцсети Ерлан Карин, который лично встретился с актером в Китае.
После поездки в Астану, Джеки еще сильнее загорелся идеей снять один из его фильмов в Казахстане. Даже рассказал про одну свою задумку:)) А еще он снова поделился своими впечатлениями с поездки в нашу страну. Признался, что поразился видами Астаны, гостеприимством казахстанцев и добрым отношением поклонников его творчества.
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