Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В 95 км от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,0

23 августа 2017, 22:46

Магнитуда MPV 4.0.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 23 августа в 20 часов 7 минут 8 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 95 км на восток от Алматы на территории Казахстана.

"Энергетический класс землетрясения 8.5. Магнитуда MPV 4.0. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет", - говорится в сообщении.

Фото: Novinite.ru


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...