В 95 км от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,0
23 августа 2017, 22:46
Магнитуда MPV 4.0.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 23 августа в 20 часов 7 минут 8 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 95 км на восток от Алматы на территории Казахстана.
"Энергетический класс землетрясения 8.5. Магнитуда MPV 4.0. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет", - говорится в сообщении.
Фото: Novinite.ru
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