Религиозные деятели поддержали законопроект, запрещающий ношение закрывающей лицо одежды

Законопроект закладывает нормы, позволяющие регулировать заключение и прекращение брака по религиозным обрядам и церемониям.

Накануне во Дворце мира и согласия состоялось собрание представителей религиозных объединений Казахстана по обсуждению проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений» , сообщает пресс-служба Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан.





Во встрече приняли участие вице-министр по делам религий и гражданского общества Берик Арын, директор Международного центра культур и религий Айдар Абуов, а также руководители и представители Духовного управления мусульман Казахстана, Православной церкви Казахстана, Римско-Католической церкви Казахстана, Евангелическо-лютеранской церкви.









Законопроект закладывает нормы, позволяющие регулировать получение духовного образования за рубежом, участие госслужащих в религиозной деятельности, заключение и прекращение брака по религиозным обрядам и церемониям.





Проект закона также предусматривает запрет на ношение предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах, использование, ношение и распространение в общественных местах внешних атрибутов и предметов одежды, демонстрирующие принадлежность к деструктивным идеологическим течениям. Также запрещена реклама их вероучения в СМИ и интернет-ресурсах.

Кроме того, законопроект направлен на усиление контроля уполномоченного органа в религиозной сфере за деятельностью субъектов религиозных отношений, введение системы оценки эффективности деятельности центральных и местных государственных органов по противодействию религиозному экстремизму и терроризму, обеспечение финансовой прозрачности религиозных объединений.





«Принятие данного документа безусловно повысит эффективность деятельности госорганов и институтов гражданского общества в религиозной сфере по духовно-нравственному оздоровлению общества, а также недопущению распространения радикальных религиозных идей среди населения», - сказал в своей речи вице-министр Берик Арын.

В свою очередь представители религиозных объединений высказали свои предложения, выступив в поддержку законопроекта. Законопроект доступен для обсуждения на портале «Электронного Правительства» и официальном сайте Министерства по делам религий и гражданского общества.



