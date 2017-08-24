Иностранцы о курте: "Как люди едят такое?"
24 августа 2017, 09:22
Гостям понравились практически все блюда национальной кухни.
Казахстанец предложил иностранцам блюда казахской кухни, передает Zakon.kz.
Видеоролик был опубликован в YouTube. "Накормил американца, испанку и нигерийку казахскими блюдами", - говорится в описании.
Автор ролика предложил им бешбармак, жая, казы, курт, шоколад и коньяк. Гостям понравились практически все блюда, кроме курта. "Похоже на сыр, но это точно не сыр", "Очень соленое", "Как люди едят такое?", - делились впечатлениями иностранцы. Они также отметили, что в их странах не едят конину, и казы было для них в новинку.
Фото: gastronom.ru.
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