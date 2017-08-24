4 млрд тенге выделено аграриям на покупку отечественной сельхозтехники
24 августа 2017, 11:08
Деньги выделены фермерам в формате «пилотного» кредитования на покупку отечественной сельхозтехники.
Первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов сообщил на брифинге в СЦК РК, что для «пилотного» кредитования аграриев на закуп техники отечественного производства через Нацхолдинг «КазАгро» выделено 4 млрд. тенге, передает корреспондент Zakon.kz.
«Финансовым оператором программы определено АО «Аграрная кредитная корпорация». Список производителей, участвующих в программе льготного кредитования, размещен на официальном сайте министерства», - сказал он.
Как отметил спикер, кредитование будет осуществляться через вовлечение частных лизинговых компаний, кредитных товариществ.
«Мы сознательно отошли от кредитования через КазАгроФинанс, чтобы постепенно снижать его доминирующее положение на рынке лизинга и развивать конкурентную среду», - пояснил К. Айтуганов.
По его мнению, данная мера господдержки является первым шагом в данном направлении.
«Итогом госпрограммы развития АПК мы видим увеличение уровня обновления техники, замещение импорта и повышения объемов производства», - подчеркнул замглавы ведомства.
Ксения Давыдова, Астана
Фото с сайта caravan.kz
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